Quer entrar no jogo?

Se você é daquelas pessoas que ainda não se iniciaram no mundo das apostas, ou para aqueles que são profissionais que gostam dos jogos, a Betano é o sítio certo para isso. Betano é uma casa de apostas altamente recomendada, confiável e comprometida com seus clientes tanto de apostas esportivas como também de jogos de cassino.

A casa iniciou-se em 2013, emprega mais de 700 funcionários e conta também com 300 mil usuários já registrados. A Betano tem a possibilidade de fazer apostas ao vivo, na plataforma tem jogos para assistir por streaming e apostar.

Na casa de apostas tem acesso a informações em tempo real e estatísticas sobre times, artilheiros, gols, cartões e muito mais. Existem muitas possibilidades de pagamento e retirada através de transferência bancária, de cartão de crédito e de plataformas digitais. As transferências bancárias podem ser feitas pelos bancos: Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa e Bradesco. Os pagamentos por plataforma digital se podem fazer com EcoPayz, AstroPay, Skrill, e Neteller. Se você quer pagar com cartão de crédito/débito se aceitam Visa e Mastercard Maestro.

Além disso, Betano possui diferentes métodos de pagamento, que permitem transferir fundos de maneira prática e segura para que você faça sua escolha na medida de suas possibilidades e preferências. Não precisa de escusas para iniciar-se no mundo das apostas, só precisa cadastrar-se abrindo uma conta na casa de apostas através do link, depositar e apostar.

Você conta com suporte ao cliente, variedade de apostas, bónus de boas-vindas e promoções, serviços de transmissão ao vivo. Para jogar através de Betano, você pode acessar no website ou no aplicativo, o que lhe permite acessar desde qualquer dispositivo, em qualquer momento e lugar. Também pode se contatar por meio do e-mail, do chat ao vivo ou do messenger.

Se você é apaixonado pelos jogos, tem outra proposta: sem sair de casa poderá apostar online e conseguir o clima de um cassino com todas as comodidades de sua casa. Utilizando o seu computador ou celular você poderá realizar apostas de qualquer tipo, só é necessário acesso a internet, ser maior de 18 anos e ser cadastrado em casa de apostas.

Os apostadores podem ficar tranquilos que estarão realizando uma transação segura e confiável, na qual são protegidos seus dados pessoais através do uso da tecnologia de ponta e se efetuará de forma simples e rápida.

A casa de apostas possui diferentes modalidades de entretenimento disponíveis, sejam eles jogos de mesa, roleta, bingos, jogos de cartas entre outros. Para os amantes dos esportes tem mais de 40 esportes disponíveis. Saber como é o desempenho de sua equipe e dos atletas facilita aos apostadores na hora de fazer os mais variados tipos de apostas.

Lembre-se que contamos com promoções que variam de mês a mês oferecendo novos desafios, ofertas exclusivas para nossos clientes.Diante de todas as opções que brinda, Betano ainda tem dúvidas, não pense mais jogar é divertido e, pratique de forma responsável conhecendo seus limites, sem afetar sua vida pessoal, venha jogar com nós!