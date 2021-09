QUINA Palpites – ETAPA “MS – Virada”.

DESAFIO MIDASSORTE DE PALPITES!!! ETAPA “MS – VIRADA ===>

PALPITES DA QUINA === SEMANA 01 – 13/01 a 18/01 – Q -5656 a Q – 5661

A PARTIR DE 19:01h de 11/09/2021, o SITE JÁ ESTÁ ABERTO PARA RECEBER OS PALPITES PARA ESSA NOVA ETAPA ( “MS-VIRADA” ) QUE SE ESTENDERÁ ATË DEZEMBRO!!!

( pode-se enviar 01 Palpite válido para toda a Semana )

BOA SORTE A TODOS !!!

( A ETAPA “LF – IndepenDência”- Palpites QUINA FOI INICIADA NO TESTE Q- 5591 – 28/06 – Semana 01 ) . ( ESSA ETAPA FOI CONCLUÍDA EM TESTE -Q- 5650 – 04/09 – SEMANA 10.)

=========

**

OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! "Pés no chão e Cabeça nas nuvens"…

MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!

SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!

ESSA FOI FINALIZADA!!! PASSAREMOS À FASE DE CRÉDITO DE “bonusMidas” e /ou PARTICIPAÇÃO EM JGS MidasSorte, conforme prescrito……

AS PESSOAS PODERÃO ENVIAR A OPÇÃO.

ATENÇÃO: O SITE aguardará, até 08/09/2021 – 18:00h -QUARTA, a opção das Pessoas, o não envio dessa opção facultará ao Site fazer a QUITAÇÃO a seu Critério.

•••••••••••••••••••

ATENÇÃO : FECHAMENTO CONTÁBIL e PREMIAÇÃO DA ETAPA “LF – INDEPENDÊNCIA” – Palpites: QUINA

( QUALQUER VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO, e POSSÍVEL ALTERAÇÃO, ATÉ 08/09 – QUARTA – 18:00h…. Gestor a disposição para dirimir dúvidas!)

ESSE FECHAMENTO É DEFINITIVO A PARTIR DE 08/09 – QUARTA — 18:01h.

Colocação: 1º ao 3º Lugar – Participação em 03 Jgs de 16 dezenas na LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA…e/ou Recebimento ( Crédito em Conta) Bonificação em espécie dos ganhos de direito….

CONCLUÍDO — 10/09/2021 – ESSA QUITAÇÃO CONFORME OPÇÃO OU CRITÉRIO DO SITE. DETALHES VIDE PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO..

Vencedores: CAlberto; Renata; Fernando

Colocação: 4º ao 10º Lugar – Participação em 02 Jgs de 16 dezenas na LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA…..e/ou Recebimento ( Crédito em Conta) Bonificação em espécie dos ganhos de direito….

CONCLUÍDO — 10/09/2021 – ESSA QUITAÇÃO CONFORME OPÇÃO OU CRITÉRIO DO SITE. DETALHES VIDE PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO..

Vencedores: JPedro; MarcoA; JCerqueira; JRoberto; JesusM; SérgioR; Urias; André

Colocação: 11º ao 20º Lugar – Participação em 08 Jgs de 15 dezenas na LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA.e/ou Recebimento ( Crédito em Conta) Bonificação em espécie dos ganhos de direito…

CONCLUÍDO — 15:15h – 10/09/2021 – ESSA QUITAÇÃO CONFORME OPÇÃO OU CRITÉRIO DO SITE. DETALHES VIDE PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO.

Vencedores: Isilda; ACezar; Carol; Nádia; Cátia; Josimar; Wagner; Madalena; Daniel; Luísa; Manoel

Colocação: 21º ao 22º Lugar – Participação em 04 Jgs de 15 dezenas na LOTOFÁCIL INDEPENDÊNCIA.

CONCLUÍDO — 15:10h – 10/09/2021 – ESSA QUITAÇÃO CONFORME OPÇÃO OU CRITÉRIO DO SITE. DETALHES VIDE PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO.

Vencedores: Selma; Helen

•••••••••••••••

PRÓXIMA ETAPA DE PALPITES QUINA… ETAPA “MS-VIRADA” => Será iniciada no Teste Q- 5656 -13/09 ( PALPITES a partir de 19:01h – 11/09 ).

ESTARÃO HABILITADAS TODAS AS PESSOAS QUE ENVIAREM A MENSAGEM DE “ok-ciente” DE FECHAMENTO DA ETAPA ANTERIOR.

•••••

Grupo interativo Midassorte, Palpites da Quina, é formado por Pessoas que gostam dos jogos e , emitindo Palpites Quina, os tratam como uma atividade de lazer e entretenimento.

O Site , midassorte.com.br, é também adepto a essa visão.

Colocamos aqui nosso Palpite , o registramos e recebemos os Palpites da Quina dos componentes do Grupo para uma competição saudável.

Essa é a página para os Palpites da Quina. Aqui temos a chance de Participar sem Gastar e , caso a Sorte concorde, Ganhar!!

A Quina é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser vistos aqui e consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.

Veja, na página específica de cada Loteria, mais detalhes.

•••• Página relativa aos Testes e Palpites da QUINA – Etapa “LF – Independência” )••••

( atenção: …’se possível, joguem seus Palpites da Quina, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 05 pontos...”)

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

===========.

•••• ETAPA – “LF – Independência” –

Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos

===

===

POSIÇÃO FINAL NO RANKING – Etapa “LF – Independência” – ÚLTIMA- Semana 10 – até Teste : 5650 – —

Ranking ATUALIZADO FINALIZADO DA ETAPA “LF – Independência – Melhores Palpiteiros Estudiosos

… Palpites QUINA,.

….. RANKING FINALIZADO === PRAZO FINAL E DIVULGAÇÃO DEFINITIVA: A partir de 08/09/2021 – 18:00h… Esse é o Período hábil para que o Site receba , eventuais dúvidas, esclareça e receba a Opção das Pessoas quanto ao fechamento dos direitos).

01º — CAlberto ===> 122 pontos

02º — Renata ===> 115 pontos

03º — Fernando ===> 106 pontos

—

04º — JPedro ===> 83 pontos

05º — MarcoA ===> 71 pontos

05º — JCerqueira ===> 71 pontos

06º — JRoberto ===> 52 pontos

07º — JesusM ===> 49 pontos

08º — SérgioR ===> 48 pontos

09º — Urias ===> 42 pontos

10º — André ===> 36 pontos

—-

11º — Isilda ===> 26 pontos

11º — ACezar ===> 26 pontos

12º — Carol ===> (-01) ponto

13º — Nádia ===> (-73) ponto

14º — Cátia ===> (-74) pontos

15º — Josimar ===> (-89) pontos

16º — Wagner ===> (-94) pontos

17º — Madalena ===> (-97) pontos

18º — Daniel ===> (-128) pontos

19º — Luísa ===> (-164) pontos

20º — Manoel ===> (-183) pontos

—-

21º — Selma ===> (-186) pontos

22º — Helen ===> (-189) pontos

..

.

================

=================

ACOMPANHE sua PONTUAÇÃO nas Listas e seu saldo bnM’s na Planilha de Controle do Grupo !!!.

====

========

obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente ( caso negativa),limitado ao valor absoluto do 1ºLugar.

===========.

Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.

IMPORTANTE:

O que os Integrantes do Grupo precisam fazer para que seus PALPITES DA QUINA SEJAM VÁLIDOS:

I == ENVIÁ-LO NO FORMATO ESTABELECIDO

III == RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja.

Nosso Palpite (subjetivo) para resultado da Quina , da ETAPA “LF-Independência”): …Postado na página específica dos Testes da Quina – Semana 10 ( ÚLTIMA!!!) DESSA ETAPA!!!.

>T-01:..27; 41; 45; 70; 75

T-01=> 00; T-02 => 00; T-03 => 00; T-04 => 01; T-05 => 00; T-06 => 00.

Soma dos acertos na Semana: 01 acerto!.

Pessoas que venceram o Palpite do Site, no midassorte Palpites da Quina Semana 10 – ÚLTIMA!!! ( 06 testes – Q-5645 a Q- 5650 — Semana 10 da ETAPA “LF – Independência”- QUINA :

-• Teste 5645 => Urias ==> ==> 1,00 bnM..

-• Teste 5646 => Urias; Renata; Isilda ==> ==> 0,50 bnM..

-• Teste 5647 => JesusM ( 02 ); Renata; SérgioR; MarcoA; ACezar ( 02 ); André; JRoberto ==> ==> 0,25 bnM..

-• Teste 5648 => •Não houve quem vencesse o Palpite do Site. Pessoas que pontuaram: JCerqueira; JesusM; Urias; Isilda.

-• Teste 5649 => JesusM; André ==> ==> 0,6667 bnM..

-• Teste 5650 => JCerqueira; Renata ==> ==> 0,6667 bnM..

LISTA OFICIAL DE RECEBIMENTO DE PALPITES — referente a: SEMANA 10- – ÚLTIMA – Etapa “LF – Independência — Testes 5645 a 5650. ===> 30/08 a 04/09.

•01-JCerqueira…. >T-01:..04; 12; 22; 32; 42.

T-01: 00; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 01; T-05: 00; T-06: 01.

•02-JesusM…. >T-01:..06; 18; 24; 31; 49.

T-01: 00; T-02: 00; T-03: DUQUE!!; T-04: 01; T-05: 01; T-06: 00.

•03-Urias…. >T-01:..07; 13; 22; 25; 33.

T-01: 01; T-02: 01; T-03: .00; T-04: 01; T-05: 00; T-06: 00.

•04-CAlberto…. >T-01:..21; 03; 45; 69; 78.

T-01: 00; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.

•05-Renata…. >T-01:..08; 12; 35; 44; 73.

T-01: 00; T-02: 01; T-03: 01; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 01.

•06-Isilda…. >T-01:..(23; 34; 43; 47; 56)…..>T-03:..(24; 31; 52; 61; 68)..>T-04:..(25; 35; 42; 56; 74)…>T-05:..07; 12; 22; 43; 57…>T-06::..28; 29; 54; 69; 74.

T-01: 00; T-02: 01; T-03: 00; T-04: 01; T-05: 00; T-06: 00.

•07-SérgioR.…. >T-01:..(32; 37; 46; 57; 63)….>T-04:..14; 32; 37; 46; 63.

T-01: 00; T-02: 00; T-03: 01; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.

•08-Fernando…. >T-01:..(12; 27; 46; 48; 67)….>T-06:..20; 48; 51; 63; 67..

T-01: 00; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.

•09-MarcoA…. >T-01:..02; 11; 34; 47; 80.

T-01: 00; T-02: 00; T-03: 01; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.

•10-Madalena…. >T-02:..11; 19; 22; 54; 67.

T-01: XX; T-02: 00; T-03: 00; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.

•11-ACezar…. >T-02:..27; 34; 35; 66; 78.

T-01: XX; T-02: 00; T-03: DUQUE!!; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.

•12-André…. >T-02:..27; 34; 43; 55; 63.

T-01: XX; T-02: 00; T-03: 01; T-04: 00; T-05: 01; T-06: 00.

•13-JRoberto…. >T-02:..(03; 30; 57; 69; 76)….>T-03:..07; 20; 35; 56; 77

T-01: XX; T-02: 00; T-03: 01; T-04: 00; T-05: 00; T-06: 00.

PALPITES PARA A QUINA ==> Serão Válidos os Palpites que chegarem até às 19:00 do dia do Sorteio previsto pela CAIXA. ( Palpites que chegarem às e após 19:01h serão válidos para o Sorteio seguinte).

(Na QUINA, tem-se a opção do Palpite Válido para a semana inteira).

CRITÉRIO Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”- QUINA PALPITES

Critério de classificação:

– Ausência por Teste…………………………………(-04 ) pontos na pontuação do ranking.

– vencer o Palpite do site:, a cada Teste…………… 10 na pontuação do ranking.

– vencer o Palpite do site, na soma de acertos da semana.05 na pontuação do ranking.

– Conseguiu 00 Acerto………………………. (- 01) ponto na pontuação do ranking.

– conseguir o Duque:……………………………… 10 na pontuação do ranking.

– conseguir o Terno:……………………………… 20 na pontuação do ranking.

– conseguir a Quadra:…………………………….. 30 na pontuação do ranking e terá o PALPITE PATROCINADO PELO SITE até o Final da Etapa.

– conseguir a Quina:……………………………… 50 na pontuação do ranking.

…se conseguiu a Quina e registrou seu Palpite na lotérica: Parabéns!!! Você é bom mesmo!!! .

Quina Palpites – “Etapa LF – Independência”:

——-

BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:

——-

1º ao 3º Lugar ===> participará , com o Site, em jogos no valor de 03 jogos de 16 dezenas na LOTOFÁCIL – INDEPENDÊNCIA !!! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão)

4º ao 10º Lugar ==> participarão , com o Site, em jogos no valor de 02 jogos de 16 dezenas na LOTOFÁCIL – INDEPENDÊNCIA !!! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão)

11º ao 20º Lugar ===> participarão , com o Site, em jogos no valor de 08 jogos de 15 dezenas na LOTOFÁCIL – INDEPENDÊNCIA !!! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão)

21º ao 30º Lugar ===> participarão , com o Site, em jogos no valor de 04 jogos de 15 dezenas na LOTOFÁCIL – INDEPENDÊNCIA !!! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão)

31º ao 40º Lugar ===> participarão , com o Site, em jogos no valor de 02 jogos de 15 dezenas na LOTOFÁCIL – INDEPENDÊNCIA !!! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão)

41º ao nº Lugar ===> participarão , com o Site, em 01 jogo de 15 dezenas na LOTOFÁCIL – INDEPENDÊNCIA !!! ( se houver empate nessa classificação, todos que estiverem empatados nessa faixa participarão)

—

============

( fale de nosso trabalho a Amigos)

( atenção: …’não deixem de jogar seus Palpites da Quina, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 05 pontos...”)

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Jogar sem Gastar e, em companhia da Sorte, Ganhar!!!

====

Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,

Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone.

Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.

Vamos com Fé, buscar o Midassorte Palpites da QUINA, porque, para nós, Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!

Informação Importante para Participante em Jogo MidasSorte:

1- QUANDO FOR PARTICIPANTE, A Pessoa receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.

2- O MidasSorte mantém , em arquivo, por 90 dias ( prazo legal de validade da Caixa ) TODO Comprovante de registro de Jogo feito.

BOA SORTE e SEJA FELIZ!!!

OBRIGADO POR ESSE CONVÍVIO VIRTUAL, VAMOS EM FRENTE!!! “Pés no chão e Cabeça nas nuvens”…

MidasSorte, quebrando paradigmas: …PARA GANHAR, NÃO É NECESSÁRIO GASTAR!!!

SAÚDE A TODOS!!! DIVIRTAM-SE SEMPRE!!!

=====