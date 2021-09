Quem está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado já pode comemorar. Isso porque o QuintoAndar oferece vagas para diversas funções e em todo o Brasil. A plataforma digital de moradia, que nasceu para simplificar a vida de milhares de pessoas e está revolucionando o mercado imobiliário, tem mais de 260 oportunidades de emprego.

As contratações devem suportar a expansão da empresa, que nos últimos 12 meses cresceu significativamente e alcançou as cinco principais regiões do Brasil. Recentemente, a empresa anunciou o início da expansão internacional, começando a atuar no México.

Dentre as vagas disponíveis, estão as de Analista Comercial – Closer, Analista de Engajamento (Incentivo), Analista de Operações Sênior, Analista de Performance (CIQ), Analista de Performance (Customer Success), Analista de Branding Senior, Analista de Performance Marketing Senior, Performance Marketing Coordinator, Senior Social Media Analyst, Analista de Estratégia de Crédito, Especialista de Produtos Financeiros, Analista de Experiência do Cliente – B2B, Analista de Novas Operações, Analista de Operações Jurídicas Jr – Contratos, Team Leader – Supervisor de Customer Experience, Analista de Privacidade, Analytics Engineering Manager, Data Analyst, Data Privacy Specialist, Data Science Manager, Gerente de Data Analytics e muito mais.

Grande parte das chances são para atuação no regime home office, mesmo quando a pandemia acabar. Além disso, formação no ensino superior não é um requisito em algumas vagas, uma vez que a empresa preza por competências e habilidades socioemocionais, assim como vivências nas áreas de interesse – consideradas um grande diferencial.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que contempla vale alimentação e/ou vale refeição, auxílio transporte, assistência médica, assistência odontológica (opcional), seguro de vida, auxílio creche, auxílio para prática de atividades físicas (Gympass), licença maternidade e paternidade estendidas, espaço para amamentação, desconto em estacionamento, translado gratuito das estações Vila Madalena e Fradique Coutinho até o escritório, bicicletário, entre outros.

Além disso, a QuintoAndar oferece para seus colaboradores programas de desenvolvimento profissional e uma trilha de carreira completa e bem estruturada.

Como se inscrever

Os interessados devem cadastrar currículo na página de carreiras da empresa. O processo seletivo é 100% remoto.