Rafa Kalimann é críticada por seguidora e chamada de ‘ridícula’

“Estava aqui vendo os directs de vocês, sim, eu vejo todos, e recebi a mensagem de uma mulher que tinha tudo pra ser uma críticas, mas li como um feedback. Eu tenho tanto orgulho do meu sotaque, de onde eu vim, da minha região, da minha cultura. Eu carrego isso com tanto amor, com tanta honra, que saber que isso é tão vivo em mim, a ponto de incomodar outra pessoa, me deixa feliz. Saber que a pessoa reconhece em mim esse sotaque mineiro, goiano, essa cultura viva em mim, me deixa orgulhosa, porque não quero perder ela”, respondeu Rafa.