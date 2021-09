Rafa Kalimann revela truque para não ver as mensagens de ódio

Desde a sua estreia como apresentadora na Globo, a influenciadora digital Rafa Kalimann tem sido alvo de críticas nas redes sociais. Em entrevista ao podcast PodDelas, a ex-bbb contou como tem lidado com as mensagens de ódio na internet e revelou que vinha tendo crises de ansiedade por causa das mensagens que recebia.

Tento peneirar o máximo! A minha prima me ajuda, ela entra [no meu perfil], dá uma apagada nas coisas ruins para que eu não as veja, encontre as coisas boas e me alimente com isso. É muito doloroso, chegou uma hora na qual não tinha consciência de quem eu era de fato”, explicou.

No último domingo (5), a influenciadora revelou que já pensou em desistir da carreira por causa dos haters e durante o podcast reforçou as questões psicológicas que tem enfrentado desde o BBB 20. “Chega uma hora em que você começa a procurar a crítica. Chegou em um ponto em que dava ‘bom-dia’, e as pessoas respondiam: ‘Bom dia para quem?’. Acabavam comigo”, desabafou.