Rafaella Santos defende Neymar após comentário de Galvão Bueno: ‘Me poupe’

Nos últimos dias os jogos da seleção Brasileira estão sendo marcados por tretas e confusões. A última partida contra o Peru na noite da última quinta-feira (9) não escapou dessa realidade.

Rafaella Santos, irmã de Neymar, resolveu se pronunciar em defesa do jogador após um comentário de Galvão Bueno. O narrador comparou o craque com Lionel Messi após ele sofrer uma entrada de Gianluca Lapadula no segundo tempo.

“Calma, Neymar, calma. Isso que falta um pouquinho no Neymar. Você não vê o Messi fazer isso. Falta um pouquinho ainda ao Neymar esse autocontrole porque o Messi apanha tanto quanto ele”, disse o narrador.

A irmã do jogador prontamente foi defendê-lo através de suas redes sociais. “Galvão para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham, legal. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha e não tem que falar nada. Que conduta o quê. Não é você que sente dor depois do jogo não, né. Me poupe”, falou.

Apesar das tretas o Brasil saiu vitorioso da partida e finalizou com o placar em 2×0 com um gol do próprio Neymar.