Raia Drogasil abre 40 empregos em Loja Butantã e Morumbi

A Raia Drogasil abre NOVOS empregos para colaboradores da área de Atendente em São Paulo. São cerca de 40 oportunidades abertas nas Lojas Butantã e Morumbi. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Raia Drogasil anuncia vagas de emprego para Atendente

São cerca de 40 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de profissionais da área de Atendente nas Lojas Butantã e Morumbi da Raia Drogasil em São Paulo. Para se candidatar, é necessário ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo de escolaridade.

Além disso, a empresa oferece salário compatível com o mercado de trabalho, quebra de caixa, convênio médico, convênio odontológico, auxílio academia, auxílio desenvolvimento, auxílio farmácia, convênio com empresas parceiras, participação de lucro, vale transporte e seguro de vida.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Raia Drogasil, os interessados devem acessar o site de inscrição, atentar-se a todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

Os novos contratados terão como função a ser exercida na empresa, o contato direto com os clientes, auxiliando-os com dúvidas, no caixa e auxiliando no recebimento, organização e reposição de mercadorias.

