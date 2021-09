Randstad tem novas 250 vagas de emprego para todo o país

A Randstad está à frente do processo de seleção e recrutamento de vários profissionais pelo país. São mais de 250 oportunidades de emprego divulgadas para preencher cargos diversos com carteira assinada. Confira todas as informações que a empresa de consultoria disponibilizou nesta semana para se candidatar!

Randstad tem mais de 250 empregos pelo país

A empresa está contratando mais de 250 talentos em oportunidades que geram vale-transporte, vale-alimentação, auxílio farmácia (em algumas empresas), seguro de vida, entre outros benefícios. As companhias recrutadoras também proporcionam salários compatíveis com o mercado! Veja os cargos disponíveis, a seguir!

Analista de Segurança da Informação Sr;

Analista de Infraestrutura Pleno;

Consultor de Negócios área Financeira (Finance);

Auxiliar de Produção Pcd Alagoinhas;

Comprador Capex Pleno;

Coordenador Planejamento Logistico Itu;

Especialista de Manutenção TO Jr Curitiba PR;

Analista Recursos Humanos Sr Foco Talent Acquisition;

Consultor de Vendas;

Analista de Recrutamento e Seleção Bilingue;

Executivo Regional de Vendas Sr – Sinop;

Supervisor Vendas Execução – Santo Antônio de Jesus;

Assistente Financeiro Pcd Ananindeua;

Especialista Administrativo Jr (Segurança Patrimonial);

Analista de Indicadores Sr;

Coordenador de Loja;

Caixa de Loja;

Analista de Transportes Logística;

Vendedor(a) de Calçados;

Consultor de Vendas Externas.

Como se candidatar

Para efetuar a inscrição em uma das oportunidades, os interessados podem acessar a página de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. A Randstad intermedia o processo de seleção e recrutamento de talentos proativos e que estejam determinados a encontrar o sucesso!

