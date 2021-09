Rápido e delicioso: veja como fazer um bolo fofíssimo de Iogurte no liquidificador

Que tal aprender uma receita rápida e deliciosa de bolo de iogurte no liquidificador? Essa é uma receita que pode ser feita em poucos minutos e com o potencial de surpreender os familiares e amigos. Veja o passo a passo dessa receita retirada do portal Cybercook.

1. Bata bem todos os ingredientes no liqüidificador, deixando o fermento por último. Despeje a massa em uma assadeira redonda, com furo no meio, untada com manteiga e polvilhada com farinha. Leve ao forno pré-aquecido, à 180ºC (médio), até assar (ao enfiar no bolo um palito, ele deve sair limpo).