Real Ariquemes anuncia primeiro reforço para a Copa Verde – Futebol Interior

Ariquemes, RO, 28 (AFI) – Nesta terça-feira, o Real Ariquemes confirmou o primeiro reforço para a disputa da Copa Verde deste ano. Trata-se do goleiro Rodrigo, de 24 anos, que já tem passagens pelo clube.

O furacão estreia no dia 13 de outubro contra o Penarol no estádio Gentil Valério.

SE PREPARANDO

O arqueiro comentou sobre a montagem da equipe e disse que as expectativas são altas.

“Retornando agora do período de férias com foco total no jogo da Copa Verde. A gente tá aqui trabalhando forte. A equipe vem sendo montada e a gente vai poder trabalhar muito pra que a gente chegue nesse jogo e fazer um ótimo jogo. A expectativa é como sempre a melhor possível. Fazer um bom jogo, e se assim for possível sair com a classificação”, disse.

VAI VIR MAIS

Para o campeonato, a diretoria se demonstrou ativa e confirmou base do sub-20 bicampeão estadual. O time faz as atividades no CT.