‘Realizando um sonho’ – Futebol Interior

​Fortaleza, CE, 28 (AFI) – Recém-contratado pelo Ceará para a sequência do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Igor, que estava no Coritiba, foi apresentado oficialmente nesta semana. Com contrato até o fim de 2023, o novo reforço, que pertencia ao Juventude, destacou que está realizando um sonho ao disputar a elite do futebol nacional.

“Eu estou realizando um dos meus maiores sonhos, que era de disputar uma Série A. Já enfrentei equipes como Flamengo, Grêmio e Athletico-PR, e realmente é um jogo muito mais técnico. Deu para perceber a qualidade dos jogadores. É um campeonato muito técnico e diferente da Série B, que é mais disputado, de muita imposição física”, avaliou.

ESTILO DE JOGO

Ao explicar seu estilo de jogo, Igor avaliou que melhorou a parte defensiva, mas que seu ponto forte é ajudar o ataque.

“Com o passar do tempo, melhorei muito a parte defensiva, mas o meu forte é a ofensiva, podendo atuar em outras posições também. Pretendo agregar ao máximo. O meu pensamento é ajudar o Ceará sempre, independente da forma de atuar. Só quero dar orgulho a essa torcida maravilhosa”, projetou.

CARREIRA

Com apenas 23 anos, o jogador ainda teve passagens pela base do Corinthians e Náutico, antes de chegar ao Juventude. No clube de Caxias do Sul, o jogador foi importante na campanha do acesso para Série A em 2020. Disputando 33 jogos e marcando três gols.

Já no Coxa, ele disputou 16 partidas como titular, mas perdeu espaço para o jovem Natanael na metade do ano. De 22 de junho para cá, ele disputou 14 partidas, mas só uma delas como titular, contra o Brusque.