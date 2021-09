Realme UI 3.0 chega em outubro comemorando 6º posição no ranking de celulares

A Realme se tornou a sexta maior fabricante de smartphones no mundo a nível global, de acordo com as últimas pesquisas de mercado conduzidas pela Counterpoint Research. Para celebrar a marca conquista em apenas três anos de existência, a empresa anunciou algumas novidades: a chegada do novo sistema operacional e Madhav Sheth, co-fundador da marca, como novo CEO para a América Latina.

A Realme não irá, em um primeiro momento, unificar o seu sistema operacional Realme UI 3.0, como fará as suas empresas irmãs Oppo e OnePlus. O vice-presidente da fabricante, Xu Qi, informou que o novo SO chega em outubro. Ainda assim, há a possibilidade de que a Realme unifique o UI 3.0 com o Oxygen e Color.

Além disso, a Realme anunciou que Madhav Sheth, co-fundador da fabricante, será o novo CEO para América Latina. Sheth já exercia o cargo para as regiões da Europa e Índia. O indiano agora será responsável pelas operações de mercado da empresa, desenvolvimento de estratégia, engenharia de produto, desenvolvimento de negócios e iniciativas de construção de marca em todos esses mercados.

“No Brasil, vamos focar primeiramente em nossos produtos e na construção de uma equipe local forte, essas serão as maiores prioridades da companhia. Nosso público-alvo são os jovens, ouviremos suas necessidades e continuaremos lançando produtos com desempenho e design inovadores a preços acessíveis. Estratégias de mercado e canais também serão otimizadas gradativamente. A Realme se tornou uma das 5 principais fabricantes na Europa e no México, no Brasil pretendemos o mesmo para o próximo ano”, afirma Madhav. Apesar da popularidade no exterior, os produtos da empresa ainda não são muito conhecidos no Brasil.

A Realme mantém um rápido crescimento em mercados-chave da Ásia e vê forte crescimento também na América Latina e na Europa, onde tem investido para aproveitar o potencial destas regiões. Além disso, a companhia também está priorizando produtos 5G.

Madhav comentou também que o próximo objetivo da Realme é alcançar mais 100 milhões de aparelhos distribuídos até o fim de 2022 e outros 100 milhões no fechamento do ano calendário de 2023. A empresa bateu em março o recorde de fabricante que mais rápido vendeu 100 milhões de smartphones



Continua após a publicidade

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.