Realme V11s é lançado com chip Dimensity 810, 6GB de RAM e preço acessível

A Realme anunciou o lançamento na China do seu novo smartphone Realme V11s. O aparelho é basicamente uma versão atualizada e mais rápida do Realme V11 original, que foi lançado no início deste ano, e traz como destaques o chip MediaTek Dimensity 810 e o suporte para a tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion), que permite expandir os 6GB de memória RAM para 11GB usando parte do armazenamento interno como memória virtual.

O novo smartphone da Realme possui tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+, vem equipado com o já mencionado chip MediaTek Dimensity 810 com oito núcleos, 4GB/6GB de memória RAM (expansível via DRE – 5GB para o modelo com 4GB e 11GB para o modelo com 6GB), 128GB de capacidade para armazenamento interno, slot para cartões microSD com até 1TB de capacidade e bateria de 5.000mAh com suporte para carregamento rápido de 18W.



Reprodução/Realme

O conjunto de câmeras do Realme V11s é bem modesto em comparação com outros smartphones da empresa e inclui uma câmera frontal de 8MP e duas câmeras traseiras – a principal de 13MP com abertura f/2.2 e uma de 2MP com abertura f/2.4 para detecção de profundidade.



Reprodução/Realme

As opções de conectividade do aparelho incluem o suporte para redes 5G (SA/NSA) e 4G LTE, dois chips SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth, conector de 3,5mm para fone de ouvido e porta USB Type-C. Outros recursos do aparelho incluem sensor de impressão digital na lateral, suporte para serviços de localização como GPS, GLONASS e GALILEO, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente e mais. O sistema operacional é o Realme UI 2.0 baseado no Android 11.



Divulgação/Realme

Preço e disponibilidade

O smartphone Realme V11s está disponível na China nas cores preto e violeta através da própria loja online da Realme e de revendedores autorizados por 1.399 yuans para o modelo com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento e por 1.599 yuans para o modelo com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, o que seria equivalente a US$ 216/R$ 1.154 e US$ 247/R$ 1.319 em conversão direta com base na cotação atual.

…..

