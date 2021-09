Rebaixado, Paraná-PR busca alternativas para se reconstruir – Futebol Interior

Curitiba, PR, 22 (AFI) – O Paraná-PR vive seu pior momento da história. Com 31 anos de existência, a equipe foi rebaixada e jogará a quarta divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

O novo presidente, Rubens Ferreira, disse que encontrou uma situação pior do que imaginava e agora pensa em soluções para sanar os problemas.

CAMISA LOTEADA

Umas das alternativas encontradas é encher a camisa de patrocínios: “Vamos ter que lotear a camisa. A torcida que não se assuste. O clube precisa de receita”, disse o presidente.

Segundo ele, é melhor ter dez patrocinadores pagando R$ 20 mil, do que apenas um pagando menos. Ele usou como exemplo o Operário-PR, que já está em sua terceira temporada na Série B.

INVESTIR NA BASE

O clube pretende voltar a dar atenção para as 18 escolinhas licenciadas e voltar as atividades do sub-17 e sub-19. Além disso, o presidente afirmou que está próximo de acertar uma parceria e ter um time apto a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, caso sejam convidados.

“Se a gente não investir e procurar parceiros, não teremos sucesso. As categorias de base são a saída rápida. Para o futuro, a sustentabilidade é a base”, afirmou.

DESPEDIDA

A última partida do Paraná pela Série C é neste sábado, às 15h, contra o também rebaixado Oeste, na Vila Capanema.