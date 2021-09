Rebaixado, Paraná recebe o Oeste, que também já caiu – Futebol Interior

Curitiba, PR, 24 (AFI) – Neste sábado, o já rebaixado Paraná enfrenta o também rebaixado Oeste. As equipes entram em campo para cumprir tabela na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Vila Capanema às 15h.

O Tricolor foi rebaixado na rodada passada após perder para o Novorizontino por 1 a 0 A equipe é a vice-lanterna do Grupo B, com 13 pontos. Enquanto que o Oeste é o lanterna, com sete.

REFORÇOS

Para a última rodada, o treinador Jorge Ferreira irá contar com o retorno de três jogadores que estavam suspensos. Tratam-se de Luan, Bryan e Moisés Gaúcho. O zagueiro Luan e o volante Moisés Gaúcho estão suspensos por terem sido expulsos na derrota para o Mirassol. Enquanto que o lateral-esquerdo Bryan levou o terceiro cartão amarelo. Todos já cumpriram suspensão automática.

BAIXA NO ATAQUE

O atacante Sillas, de 26 anos, que foi contratado no início da Série C e fez 12 jogos com a camisa paranista, sendo nove como titular, não marcou nenhum gol.Ele deixou o clube nesta manhã de sexta-feira e não faz mais parte dos planos da equipe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve fechar o campeonato com: Bruno Grassi; Paranhos, Léo Petternon, Guilherme Lacerda (Luan) e Danilo; Vinícius Guarapuava, Moisés e Sillas; Castanha, Eberê e Gustavo França.