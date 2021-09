Receita nutritiva: aprenda a fazer delicioso ovo mexido cremoso para café da manhã

Para os dias corridos, não há nada melhor do que encontrar uma receita prática, rápida e super nutritiva. O passo a passo de ovo mexido cremoso com leite e torradinha não só garante sustentação e sabor, como também pode ser uma verdadeira aliada para aqueles com pouco tempo para preparar o café da manhã. A receita, dada pela Nestlé, leva apenas 10 minutos para ficar pronta e rende uma porção. Confira:

Receita de Ovo Mexido Nutritivo e Cremoso com Leite e Torradinha