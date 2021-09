Receitas fit fáceis para jantar, almoço, lanche e para emagrecer

Para muitas pessoas, manter uma alimentação balanceada é uma tarefa difícil, afinal ainda existe aquela ideia de que comida saudável não é saborosa. Se você pensa assim, está na hora de mudar o olhar e experimentar receitas fitness deliciosas e de preparo simples.

Alimentação balanceada não é composta apenas por saladas, afinal existem outras diversas receitas saudáveis. Também existem muitas formas de adaptar seus pratos preferidos para versões mais saudáveis e de acordo com suas necessidades nutricionais. Se você precisa reduzir o consumo de carboidratos, por exemplo, ainda é possível se deliciar com uma sobremesa lowcarb depois de um almoço fitness.

Um ingrediente muito presente nas receitas fitness é a banana. Sua versatilidade permite o preparo de bolo fitness simples, cookies saudáveis, vitaminas e até panquecas proteicas simples. Outra grande aliada é tapioca, que além de ser consumida com recheio, pode servir de base para o preparo de crepioca fitness, crepes, pizza lowcarb e até pão de queijo fitness.

Comer uma fruta depois do almoço é gostoso, mas as vezes o desejo é de um chocolate, sorvete ou até mesmo um pudim. Sabia que é possível adaptar todas essas delícias para uma versão de receitas fitness?

Sobremesas não industrializadas e sem conservantes são indicadas, inclusive, para casas com crianças. Os pequenos tendem a replicar os mesmos hábitos alimentares dos familiares, então nada melhor do que substituir a barra de chocolate por um bombom de chocolate 70%.

Além disso, as sobremesas fitness podem atender diferentes públicos, inclusive os diabéticos. Versões de doces sem açúcar e com poucas calorias podem entrar no cardápio da semana.

Você já deve ter visto alguma blogueira consumindo um suco detox. O mais conhecido é o suco verde, mas na verdade existem diversos tipos e com diferentes funcionalidades.

No geral, os sucos detox são bebidas ricas em fibras que ajudam o organismo a eliminar toxinas e, consequentemente, emagrecer. Além disso, eles podem atuar contra o inchaço e melhorar o aspecto da pele. Fazer esse tipo de bebida é fácil e as receitas simples de suco detox normalmente levam couve. A planta é um dos ingredientes mais utilizados no preparo deste tipo do suco, mas eles também podem levar laranja, melancia e até água de coco.

Apesar de serem aliados da saúde, os sucos detox não devem substituir refeições e devem ser consumidos com cautela, afinal até coisas boas em excesso fazem mal. Uma ótima opção é consumi-los no café da manhã.

O glúten é um tipo de proteína que pode ser encontrada em cerais como trigo, centeio e cevada. No dia a dia, costumamos consumir o glúten no pão, na cerveja e até mesmo no salame. Algumas pessoas optam por tirar o glúten da dieta para facilitar o emagrecimento e outros não podem consumi-lo por questões de saúde, como a doença celíaca.

Por muito tempo, essas pessoas precisaram cortar os alimentos com glúten das suas dietas, mas hoje é possível encontrar diversas receitas glúten-free. Pão de abóbora, sopas, bolo de tapioca e nhoque de batata doce são algumas opções que podem entrar no seu cardápio diário do café da manhã, lanche e almoço saudável.

Assim como o glúten, algumas pessoas não podem consumir lactose, seja por alergia ou por intolerância. Antigamente, os intolerantes à lactose precisavam cortar todos os alimentos com leite do dia a dia, como queijos, iogurtes e diversos tipos de sobremesa. Hoje, é fácil encontrar opções de receitas zero lactose para reproduzir na sua casa.

Nos bolos zero lactose, por exemplo, o leite integral costuma ser substituído por leite vegetal ou óleo de coco e é possível comer uma sobremesa de chocolate zero lactose sem preocupações.

Além dos cuidados com a própria saúde, também é interessante se preocupar com o meio ambiente. Nesse contexto, muitos brasileiros tem aderido ao vegetarianismo ou pelo menos reduzido o consumo de carne durante a semana. A segunda-feira sem carne é um exemplo dessa atitude e tem mostrado que dá para consumir proteínas deliciosas e que não são de origem animal.

As comidas vegetarianas são a base de vegetais e a carne, o frango e os frutos do mar não fazem parte da dieta e as proteínas são adquiridas através de grãos e vegetais. Um exemplo de comida que faz o maior sucesso dentro e fora do grupo são os hambúrgueres vegetarianos, que podem ser feitos a base de grão de bico e feijão.

Existem diversas receitas simples vegetarianas que podem fazer parte da sua rotina.

Diferente do vegetarianismo, onde leite, ovos e queijos são permitidos, no veganismo nenhum alimento de origem animal faz parte do prato. Tal ideia assusta muitas pessoas, afinal boa parte do que consumimos não se enquadra nesse quesito.

Porém, não precisa riscar o pão de queijo e nem o brigadeiro do seu cardápio. Existem diversas receitas veganas simples que podem substituir essas delícias, como o pão de beijo e o brigadeiro vegano, feito com feito com leite condensado vegano caseiro.

Mesmo não aderindo o estilo de vida vegano, teste fazer uma receita sem ingredientes de origem animal na sua casa. Além de se serem receitas saudáveis, as opções de comidas veganas também podem surpreender no sabor.

Pré treino e pós treino

Para quem gosta de fazer atividades físicas, o pré treino e o pós treino são muito importantes para alcançar o objetivo desejado, seja ele a perda de peso o ganho da massa muscular. Você já deve ter se perguntado o que comer antes de malhar, mas na verdade existem diferentes tipos de pré e pós treinos e eles devem ser consumidos de acordo com o seu objetivo nutricional, paladar e intensidade do exercício físico.

A batata doce é um alimento que aparece muito nas receitas pré treino e pode ser consumida de diversas formas, como na versão pão de batata doce. Outro ingrediente importante é o ovo, que com um pouco de criatividade pode se transformar em omelete proteica, por exemplo.

Um alimento indicado para o pós treino é o iogurte, mas nada de escolher opções cheias de açúcar e corantes. É possível fazer um iogurte caseiro delicioso e saudável, uma receita fitness fácil e que leva poucos ingredientes.

As vitaminas e os smoothies andam fazendo sucesso nas redes sociais. A diferença entre as duas bebidas está mais associada às suas respectivas texturas, sendo a vitamina mais líquida e o smoothie mais encorpado, lembrando a aparência de um mil shake. Ambos são feitos com frutas e/ou vegetais e podem, inclusive, servir de pré treino ou pós treino. Elas também são muito consumidas por quem gosta de um café da manhã fitness, pois são receitas simples e saudáveis.