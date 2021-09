Naiara Azevedo compartilhou fotos e vídeos de um momento leve e feliz registrado enquanto curtia um dia de praia. A cantora, que se separou recentemente, estava no Rio de Janeiro e escreveu para os fãs nesta segunda (13). “Bom dia, segundona! Que sua semana seja incrível. Abençoada”, desejou.

A artista estava com um biquíni vermelho e vem à vontade com as câmeras. Ela brincou na areia e no mar também. Veja abaixo as postagens.