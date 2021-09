Recuperado da Covid-19, zagueiro fica à disposição no Fortaleza – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 07 (AFI) – O técnico Juan Pablo Vojvoda vai ganhar uma opção importante para escalar o Fortaleza na partida de domingo, contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Recuperado da Covid-19, Marcelo Benevenuto volta aos treinos nesta quarta-feira depois de ter desfalcado o Leão do Pici no empate sem gols com o Cuiabá e na derrota para o Bahia, por 4 a 2.

Contratado junto ao Botafogo no início da temporada, Marcelo Benevenuto não demorou para virar titular no time cearense. Até aqui, são 26 partidas e dois gols marcados.

A outra boa notícia para Vojvoda é o retorno do volante Felipe, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Por outro lado, o lateral-direito Daniel Guedes, com edema na coxa esquerda, é dúvida.

Na terceira colocação, com 33 pontos, o Fortaleza vai tentar, contra o Atlético-MG, encerrar um jejum de quatro jogos sem vitória no Brasileirão.