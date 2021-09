Recuperado de covid-19, zagueiro retorna ao 4 de Julho para as oitavas – Futebol Interior

​Piripiri, PI, 22 (AFI) – O 4 de Julho-PI tem uma boa notícia para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o zagueiro Victor Souza já voltou aos treinos após cumprir isolamento devido à covid-19.

O cenário pode ficar ainda melhor ainda nesta semana. O clube pretende fazer testes no volante Cinelton e no meia Alex Mineiro, que também contraíram a doença e seguem em isolamento. Se testarem negativo, serão liberados.

OITAVAS DE FINAL

O 4 de Julho entra em campo no domingo, às 15h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri, para enfrentar o ABC no priemeiro jogo das oitavas.

Os times brigam pela vaga às quartas de final, fase decisiva para decidir o acesso à Série C, que contará inclusive com o uso do Árbitro de Vídeo (VAR).