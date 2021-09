Recuperado de pubalgia, volante volta aos treinos na Chapecoense – Futebol Interior

Chapecó, SC, 14 (AFI) – Motivada após conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense já iniciou o planejamento para o duelo contra o Palmeiras, em duelo marcado para este sábado, às 17h, na Arena Condá. O técnico Pintado ganhou o retorno do volante Ronei, recuperado de uma pubalgia.

“É um dia muito feliz. Estou muito contente em estar de volta. Quero aproveitar e agradecer ao Departamento Médico, aos fisioterapeutas e à preparação física. Eles me ajudaram muito. Estou apto para poder jogar”, declarou o volante.

No começo do treinamento, os atletas fizeram um trabalho de força com transferência. Depois, com o técnico Pintado, os jogadores realizaram pequenos jogos com regras específicas determinadas pela comissão. Já os goleiros participaram de exercícios de coordenação e agilidade. Para finalizar, a movimentação foi de ataque contra defesa, com foco na finalização.

Chapecoense se prepara para enfrentar o Palmeiras

O goleiro Keiller também aproveitou o momento mais leve para falar da disputa sadia por posição com João Paulo. “Eu sou um cara privilegiado de poder trabalhar com pessoas assim. A gente tem uma relação muito boa de amizade no dia a dia. Ele demonstrou que terá uma carreira brilhante pela frente, assim como todos os outros goleiros do grupo”, declarou.

TABELA

Apesar da vitória, a Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão, com dez pontos. O São Paulo, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 22.