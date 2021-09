Red Bull Bragantino acerta com zagueiro do CRB e negocia com atleta da Chapecoense – Futebol Interior

Campinas – O Red Bull Bragantino está se movimentando para buscar novas revelações do futebol brasileiro. O time do interior de São Paulo acertou com o zagueiro Darlisson e deve apresentar uma proposta à Chapecoense pelo defensor Tiago Coser.

Darlisson tem 17 anos e chegará por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra. O jogador foi revelado pelo CRB e estava emprestado ao ASA, onde fez quatro jogos e marcou um gol.

Darlisson vai reforçar o Red Bull Bragantino

Já a proposta por Tiago Coser deve ser muito semelhante àquela que foi enviada para o CRB por Darlisson. O atleta também tem apenas 17 anos e já defendeu o clube catarinense em 11 oportunidades no profissional.

BRASILEIRÃO

Enquanto vai buscando novos nomes para reforçar ainda mais o seu elenco, o Red Bull Bragantino se concentra na retomada do Brasileirão. O time paulista é o quarto colocado, com 32 pontos, conra 39 do atual líder, o Atlético Mineiro.

O próximo desafio é diante da Chapecoense, em jogo marcado para sábado, às 19h, no Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada.