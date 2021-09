Red Bull Bragantino x Chapecoense – Chance de ouro para Toro Loko se firmar no G4 – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 10 (AFI) – O Red Bull Bragantino não quer abrir mão da sua vaga no G4 do Brasileirão e, para isso não acontecer neste final de semana, precisa de uma vitória sobre a lanterna Chapecoense, neste sábado, às 19 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela 20ª rodada.

Na quarta colocação, com 32 pontos, o Red Bull Bragantino vem de um empate com o líder Atlético-MG, por 1 a 1, e pode ser ultrapassado pelo Flamengo em caso de tropeço. No outro extremo da tabela, a Chapecoense amarga a lanterna e é o único time que ainda não venceu. São apenas sete pontos no primeiro turno.

O favoritismo do Red Bull Bragantino é ainda maior se levar em conta o tempo de preparação, pois o jogo contra o Internacional, pela 19ª rodada, foi adiado para outubro. Já a Chapecoense entrou em campo na última terça-feira e perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, em Chapecó-SC.

MUITAS NOVIDADES

No Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Artur retornam após defenderem a Seleção Brasileira na Eliminatória Sul-Americana. As boas notícias não param por aí. Recém-contratado, o volante Emiliano Martinez teve a documentação regularizada e foi relacionado, assim como o artilheiro Ytalo, recuperado de um desgaste muscular.

O técnico Maurício Barbieri, porém, também tem desfalques. O lateral-direito Aderlan e o volante Jadsom estão suspensos, enquanto o volante Raul, o meia Lucas Evangelista e o atacante Bruno Tubarão seguem no departamento médico.

MUDANÇAS NA CHAPE

Assim como o Red Bull Bragantino, a Chapecoense também tem novidades. Depois de entrarem bem contra o Fluminense, o volante Anderson Leite e o atacante Perotti aparecerão entre os titulares nos lugares de Moisés Ribeiro e Anselmo Ramon, respectivamente.

Uma surpresa na lista de relacionados foi o nome de Felipe Baxola. Há duas semanas, o meia e outros três jogadores – Derlan, Fernandinho e Kaio Nunes – foram liberados pela Chapecoense para buscarem outros clubes pois não estavam mais nos planos do técnico Pintado.