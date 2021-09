Redação ENEM: Mobilidade Urbana Sustentável

Mobilidade Urbana Sustentável: como vai cair no ENEM?

Todos nós sabemos que o tema da redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é sempre relacionado a algum tópico muito atual e recente.

Um dos temas mais cotados para a edição de 2021 é a mobilidade urbana sustentável. Assim, para que você se prepare melhor e garanta um alto desempenho, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o tema.

O que é deslocamento sustentável?

O deslocamento sustentável é aquele deslocamento que não depende do uso de combustíveis fósseis para a realização do transporte de pessoas, tanto em transportes individuais como em transportes coletivos.

Mobilidade Urbana Sustentável: introdução

Com o passar do tempo e com as facilidades apresentadas pela tecnologia, os urbanistas (profissionais responsáveis por idealizar as formas de locomoção dos indivíduos dentro das cidades) perceberam que as cidades podem se encaixar em uma nova configuração. Assim, é nesse contexto que ônibus, trens, metrô, automóveis de passeio e tudo mais que se movimenta com a finalidade de transportar pessoas podem receber uma nova forma de apresentação e uma nova maneira de servir os cidadãos.

Mobilidade Urbana Sustentável: um novo conceito

O planejamento para que as pessoas se desloquem de forma sustentável pode incluir a implantação de ônibus elétricos, Veículos Leves Sobre Trilhos, os chamados VLTs, e ciclovias integradas nas cidades.

Essas sugestões, aliadas a outras atitudes visando o deslocamento sustentável fazem parte do que podemos chamar de “mobilidade urbana sustentável”.

Mobilidade Urbana Sustentável: planejamento rigoroso

A mobilidade urbana sustentável deve começar a ser planejada no computador do urbanista. Além do aspecto ambiental, esse tipo de mobilidade visa também proporcionar ao usuário uma melhor qualidade nos meios de transporte, tornando sua experiência mais agradável.

Mobilidade Urbana Sustentável: as grandes cidades

A população das principais grandes cidades brasileiras cresce desordenadamente. Assim, a demanda por transporte para o deslocamento dentro das cidades se torna maior a cada dia.

Dessa forma, os grandes centros urbanos devem ser os principais palcos das transformações que visam alcançar a mobilidade urbana sustentável. Isso porque, eles contribuem em grande escala para a poluição e para o desordenamento das cidades.