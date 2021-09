Rede Bahia promove campanha de doação de sangue inspirada em ‘Sob Pressão’

A Bahia conta, atualmente, com 5,5 mil doadores de sangue fidelizados, ou seja que doam sangue regularmente. Porém, a necessidade de voluntários seria de quase o dobro (9 mil pessoas) para que o Hemoba pudesse garantir um estoque seguro para todo o Estado. Pensando nisso, a Rede Bahia entrou na #correntesobpressão, uma campanha vinculada à série “Sob Pressão”, que retratou a importância da doação de sangue no último episódio. A ideia é promover diversas ações até o dia 9 de setembro, incentivando os baianos a praticar este ato de solidariedade. Diversos pontos de coleta da Hemoba estarão mobilizados em todo o estado. A campanha, de caráter nacional, acontece junto à TV Globo e outros grupos afiliados, em diversas cidades do país.

Requisitos para ser um doador

Os principais requisitos para doar são: estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal e maiores de 60 anos só poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos). Uma triagem é feita antes da doação para checar impedimentos temporários. Deve-se apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial.

Confira os locais de doação e horários de funcionamento

Em Salvador:

– Sede da Hemoba, na Ladeira do Hospital Geral, s/n, Brotas (de segunda a sexta, das 7h às 18h30; no sábado e no feriado do dia 07/09, das 7h às 12h30; fechado no domingo);

– Postos dos Shoppings Salvador e Salvador Norte (de segunda a sábado, das 10h às 19h; fechado no domingo e feriado);

– Hemoba do Hospital do Subúrbio (de segunda a sexta, das 7h30 às 12h, e das 13h às 16h30; fechado no sábado, domingo e feriado);

– Hemoba do Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce (de segunda a sexta, das 7h10 às 11h30, e das 13h às 16h; fechado no dia 6, no feriado do dia 7 e no sábado e domingo).

Feira de Santana:

Em virtude de uma mudança de sede, é necessário agendar a doação previamente. Os agendamentos podem ser feitos através do telefone (75 3614-1556), e o hemocentro fica na Avenida Eduardo Froes da Mota, SN, bairro 35ºBI. Eunápolis:

No Hemocentro Regional de Eunápolis, na Avenida Brilhante, s/n, Pequi. Nas quintas (dias 2 e 9) e na quarta (8), das 8h às 12h e das 14h às 18h; na sexta (3) e na segunda (6), das 8h às 12h; fechado no sábado, domingo e feriado. Barreiras:

No Hemocentro Regional de Barreiras, na Rua Paulo Afonso, s/n, Barreirinhas (ao lado do Hospital Municipal Eurico Dutra). Nas quintas (dias 2 e 9), sexta (3) e segunda (6), das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30; na quarta (8), a coleta acontece das 8h às 11h30 e das 16h às 19h; fechado no sábado, domingo e feriado. Vitória da Conquista:

Na Unidade de Coleta e Transfusão Vitória da Conquista, na Avenida Filipinas, s/n, Felícia. Nas quintas (dias 2 e 9), sexta (3) e segunda (6), das 7h30 às 11h30; na quarta (8), a coleta acontece das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h; fechado no sábado, domingo e feriado. Juazeiro:

Na Rua Joaquim Bispo dos Santos, s/n, Santo Antônio. Nas quintas (2 e 9) e na segunda (6), das 8h às 12h e das 14h às 17h; na sexta, das 8 às 12h; fechado no sábado, domingo, no feriado nacional do dia 7 e no municipal do dia 8.