Reeducação alimentar: Tadeu Schmidt emagrece 10 quilos

Tadeu Schmidt passou por um processo de reeducação alimentar e emagreceu 10 quilos. Na tarde desta terça-feira (28), o apresentador fez um relato sobre a mudança no comportamento por meio das redes sociais.

“Eu tava esperando alguém comentar espontaneamente… Mas, para o caso de ninguém comentar, já tirei essa foto no @showdavida pra poder perguntar: Vocês não repararam? Emagreci 10 quilos!!! Voltei a malhar, caprichei nas caminhadas fortes no golfe, dei adeus ao elevador, mas sobretudo comecei a comer melhor. Levei uma bronca do meu gastro, há uns 3 meses”, começou.

O jornalista ainda reforçou a importância de cuidar da saúde. “A maneira como eu estava me alimentando não estava saudável! Era GULA! Reflexo da pandemia… Todo mundo sabe a importância para a saúde de se alimentar bem. Todo mundo sabe a importância da redução da circunferência abdominal para a saúde. Portanto, estou feliz com esse resultado”, completou.