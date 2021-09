Reforço vindo do Flamengo é regularizado e está à disposição no Cuiabá – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 22 (AFI) – O técnico Jorginho ganhou mais uma opção para a sequência do Brasileirão depois do meia Max ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Revelado na base do Flamengo, Max tem 20 anos e chegou por empréstimo até dezembro. No Cuiabá, o jogador pode atuar como meia-atacante ou volante. Essa é a opinião de Jorginho.

“A chegada dos atletas é muito importante para o nosso elenco. O próprio Max, posso usá-lo como meia-atacante ou até como um segundo ou terceiro volante”, disse Jorginho.

Regularizado, Max deve ser relacionado pela primeira vez no Cuiabá na partida do próximo domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Invicto há cinco partidas – três vitórias e dois empates -, o Cuiabá está na nona colocação, com 28 pontos. Mesmo na cola do G6, o Dourado trata a permanência na elite como principal objetivo.