Rei do Acesso faz história em novato do Piauí e chega ao 12º acesso – Futebol Interior

Teresina,PI, 27 (AFI) – A Associação Atlética Oeirense, clube piauiense com apenas dois anos de fundação conquistou seu primeiro acesso na elite do Futebol Piauiense ao empatar em 0 a 0 diante do Piauí em jogo válido pela 8ª rodada da Série B. E um dos grandes responsáveis por este feito histórico é o Rei do Acesso, técnico Flávio Araújo.

Ainda faltando duas rodadas para término da primeira fase, o Oeirense realizou até aqui uma ótima campanha com 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Ainda tem o melhor ataque com 16 gols e apenas 08 sofridos. O clube também já está garantido na final para disputa do título. O técnico Flávio Araújo já chegou ao 12º acesso na carreira contando entre brasileiro e estadual.

“Muito gratificante em poder fazer parte deste projeto que coloca o clube na elite do piauiense e este era nosso primeiro objetivo e agora nosso próximo passo é brigar para conquistar o primeiro título na história do clube e todos estão focados com este objetivo”, disse o treinador.

BOA ESCOLHA

O treinador foi anunciado pela diretoria do Oeirense no começo de julho e juntamente com ele chegaram seus escudeiros, auxiliar técnico Hélio Pinheiros, preparador físico Pedro Henrique e preparador de goleiros Wellington Teles. Após uma ótima campanha já fazem parte da história do clube com acesso que havia batido na trave em 2020. Mas o clube trouxe um treinador com histórico imenso de acesso e com grande história também no futebol Piauiense já são dois acessos com este no estado e 07 títulos, sendo 01 da segunda divisão com 04 de Julho, bicampeão com Parnahyba, campeão com Barras, campeão da Copa Piauí com Flamengo e mais dois títulos estaduais com River.

Em seus 24 anos de carreira Flávio Araújo foi ganhando respeito em todos os estados no qual trabalhou, títulos, acessos lhe tornou apelido de Rei do Acesso pela grande quantidade só em Brasileiros foram 07, já em estaduais foram 05 sem contar a quantidade de títulos entre estaduais e brasileiro são 17 na carreira, “Mais um acesso na carreira, mas este trabalho é de todos, jogadores, diretoria, comissão técnica que se empenharam na busca deste objetivo, mas ainda temos campeonato pela frente e já voltar aos trabalhos visando o restante da competição e fase final em busca de mais um título”, disse técnico Flávio Araújo.

PRÓXIMO JOGO

O Oeirense volta a campo na próxima quarta-feira (29), diante do Comercial, em jogo válido pela 9ª rodada do campeonato piauiense da Série B, no Estádio Gerson Campos, na cidade de Oeiras.