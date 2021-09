Reintegrada após curtir festa, dupla segue com futuro indefinido no Juventude – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 29 (AFI) – Reintegrados no início da semana depois de um período afastado por atos de indisciplina, o volante Matheus Jesus e o atacante Paulinho Boia ainda não estão à disposição no Juventude.

Por terem ficado uma semana longe das atividades, os dois vão passar por um período de recondicionamento físico e depois serão avaliados pela comissão técnica liderada por Marquinhos Santos.

“Eles cumpriram a suspensão de uma semana e agora se apresentam para os treinos físicos. Ainda não definimos se voltarão às atividades com os demais do grupo principal, nem quando poderão jogar no Brasileirão”, disse o vice-presidente de futebol Osvaldo Pionner.

A expectativa é que Matheus Jesus e Paulinho Boia fiquem à disposição de Marquinhos Santos para ajudarem na permanência do Juventude na elite do Campeonato Brasileiro.

Emprestado pelo Corinthians, Matheus Jesus fez 17 partidas pelo Juventude antes de ser afastado. Já Paulinho Boia, que pertence ao São Paulo, esteve em campo 15 vezes e marcou dois gols.

Na 14ª colocação do Brasileirão, com 26 pontos, o Juventude tem três pontos a mais que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento.