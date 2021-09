Relação abusiva teria levado Andressa Urach a terminar casamento

O casamento de Andressa Urach e Thiago Lopes teria chegado ao fim por causa do comportamento abusivo do empresário. Os dois anunciaram o fim da união na semana passada.

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, Andressa teria colocado um fim na relação por ter chegado ao limite com as imposições feitas por Thiago, que não estava gostando da retomada de sua carreira como modelo.