Remo anuncia contratação de dois jogadores ex-Athletico-PR – Futebol Interior

Belém, PA, 08 (AFI) – Com uma boa recuperação na Série B, o Remo reforçou ainda mais seu elenco. O clube anunciou nesta quarta-feira a chegada do zagueiro Edu e o lateral-esquerdo Raimar, ambos chegam com contrato de empréstimo e ficam até o fim da competição.

Os jogadores pertencem ao Athletico-PR, e não estavam recebendo muitas oportunidades no time e no Leão Azul, será a oportunidade de mostrarem o futebol. Os dois atletas já passaram por exames médicos e já estão integrados ao elenco do treinador Felipe Conceição.

TRAJETÓRIA

O zagueiro Edu, esta aprimorando o condicionamento físico antes de ficar à disposição do comando técnico do Remo. O defensor passou pelas categorias de base do Cruzeiro, seleção brasileira de base sub-15 e sub-17, e atualmente estava no elenco profissional do Furacão.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Com muito trabalho e dedicação espero poder ajudar o Remo a conseguir seus objetivos na temporada”, contou.

Natural de Manaus, o lateral-esquerdo Raimar tem 19 anos e começou a carreira no Paraná. O jogador tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-17 e também estava no profissional do Athletico Paranaense.

“Fico muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa do Clube do Remo. Chego para dar o meu melhor e ajudar a equipe a conseguir seus objetivos”, disse.

CAMPANHA DO REMO

Após um início ruim de campeonato, chegando até a ser o lanterna da competição, o clube paraense mudou seu treinador, trazendo o Felipe Conceição, que estava no Cruzeiro. Após a chegada do técnico, o time voltou a jogar bem e vem em uma crescente boa na competição.

Atualmente, o Remo ocupa a 12° posição com 27 pontos, onze atrás do Botafogo, que é a primeira equipe dentro do G4. Mesmo subindo na tabela, o Z4 ainda assombra o clube, já que está apenas quatro pontos de distância.