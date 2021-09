Remo anuncia ex-volante de Ponte Preta e Mirassol – Futebol Interior

Belém, PA, 13 (AFI) – No meio da tabela da Série B, o Remo anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do volante Neto Moura, que vinha defendendo o Mirassol na Série C do Brasileiro. O jogador também coleciona passagem pela Ponte Preta.

A conversa entre os dois times estava encaminhada há algum tempo, mas o Mirassol vinha buscando a permanência na Série C antes de definir o futuro do jogador. Como o time paulista venceu no final de semana e praticamente eliminou os riscos de queda, o negócio conseguiu, enfim, ser concluído.

O jogador tem 25 anos e foi revelado pelo Sport. Do time pernambucano ele foi negociado com o América-MG. Depois ainda passou pelo Vila Nova antes de chegar ao Mirassol e se tornar um dos destaques do time nos últimos anos. Em 2020 atuou por empréstimo na Ponte Preta, mas não foi bem e acabou dispensado.

Ainda não se sabe se o jogador terá condições de ir a campo na quinta-feira, quando o time receberá o Avaí, às 21h30, no Baenão, em Belém.

O Remo é o 11º colocado, com 30 pontos ganhos.