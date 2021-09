Remo fica próximo de anunciar atacante de time da Série C – Futebol Interior

Belém, PA, 08 (AFI) – Ainda com riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo deve anunciar nos próximos dias a chegada do atacante Neto Pessoa, que vinha disputando a Série C pelo Botafogo-SP.

O time paulista anunciou nesta quarta-feira a rescisão com o jogador, que agora está livre para viajar à Belém, realizar exames e assinar contrato com o Remo. O time paraense vinha ‘namorando’ o jogador há algum tempo, mas as negociações não avançaram devido a reta final da Terceirona.

A tendência é que Neto Pessoa já comece a treinar nos próximos dias e fique à disposição para o confronto contra o Avaí, na quinta-feira que vem, dia 16 de setembro. Como vinha atuando normalmente, a questão física não é problema.

O atacante tem 27 anos e coleciona passagens por times sem expressão, caso do Rio Branco-AC, Plácido de Castro-AC, Andirá-AC e Atlético-AC. Em 2018 jogou no ABC e depois foi contratado pelo Náutico, onde fez apenas dez jogos e não marcou nenhum gol. Em 2020 foi destaque no Ypiranga-RS, sendo contratado pelo Botafogo-SP para 2021.

Ainda sem Neto Pessoa, o Remo volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Vitória, às 19 horas, no Barradão, em Salvador. O time é o 12º colocado na Série B, com 27 pontos.