Remo tira atacante de time paulista da Série C – Futebol Interior

Belém, PA, 08 (AFI) – O atacante Neto Pessoa é o novo reforço do Remo. O jogador rescindiu o contrato com o Botafogo-SP nesta quarta-feira e já está a caminho de Belém para assinar com o Leão.

Neto Pessoa tem 25 jogos com a camisa do Botafogo e seis gols. O atleta, de 27 anos, passou por clubes como Ypiranga-RS, Náutico, ABC, Atlético-AC e Rio Branco-AC.

Neto Pessoa reforça o Botafogo. Foto: José Bazzo/Agência Botafogo

O jogador deixa o Botafogo a três rodadas do fim da Série B. O time de Ribeirão Preto é o quinto colocado do Grupo B, com 20 pontos, seis do Criciúma, em quarto.

SÉRIE B

No Remo, ele chega para brigar por posição com Tiago Mafra, Victor Andrade, Matheus Oliveira e Rafinha. O clube paraense não vence há três jogos e ocupa a 12ª colocação, com 27 pontos.

Na próxima rodada, o desafio é diante do Avaí, na quinta-feira, às 21h30, no Baenão.