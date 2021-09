Remo vence em noite de empate polêmico do Cruzeiro; Vasco também tropeça – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – A noite foi de polêmica em Sete Lagoas no empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Operário, mesmo resultado de Vasco da Gama e CRB. O único vencedor da quinta-feira foi o Remo, que fez 2 a 1 no Avaí e se distanciou de vez da degola.

VITÓRIA DO LEÃO!

Vitória do Leão Azul do Pará pela Série B do Brasileiro. Em duelo realizado no Baenão, em Belém (PA), o Remo derrotou o Avaí por 2 a 1, pela 24ª rodada, nesta quinta-feira (16). Os gols do time da casa foram marcados por Victor Andrade e Alemão, contra. Já pelo lado catarinense, Edílson descontou. O Remo chega ao segundo triunfo consecutivo na competição e está em 11º, com 33 pontos. O Leão da Ilha caiu para sexto, com 37 pontos somados.

Remo vence na Série B

VASCÃO E RAPOSA TROPEÇARe

Dois jogos movimentaram a abertura da 24ª rodada da Série B do Brasileiro. Em Sete Lagoas (MG), na Arena do Jacaré, Cruzeiro e Operário-PR empataram por 1 a 1, gol de Claudinho, para os mineiros, e Paulo Sérgio para o Fantasma. Já no Rei Pelé, em Maceió (AL), CRB-AL e Vasco ficaram em igualdade pelo mesmo placar. Cano marcou para o time carioca, enquanto Renan Bressan deixou tudo igual. Os dois jogos aconteceram nesta quinta-feira (16).