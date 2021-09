Remo vira e breca o Vitória no Z4; Vila bate Timbu e respira contra a degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Dois jogos deram continuidade a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo venceu de virada o Vitória e respira na tabela. O Vila Nova fez a lição de casa e venceu o Náutico por 1 a 0, se mantendo vivo na luta contra a degola.

Com gols de Marcos Júnior e Lucas Tocantins, o Remo voltou a vencer na Série B ao bater o Vitória por 2 a 1, de virada no estádio Barradão.

Com o resultado, o Remo respira e sobe para a 11ª colocação, com 30 pontos, abrindo sete da zona de rebaixamento. Além disso, coloca a fim a sequência de três jogos sem vitória na Série B.

O Vitória vivia seu melhor momento na competição. A derrota desta sexta-feira coloca fim a uma invencibilidade de seis jogos. Com o tropeço, o time baiano segue na zona da degola, na 17ª posição, com 23 pontos.

VILA NOVA FATURA

O Vila Nova fez a lição de casa com gol de Clayton e venceu o Náutico por 1 a 0 nesta sexta-feira no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Com a vitória, o Vila Nova pula para a 14º posição, com 26 pontos e abre três pontos do Vitória, que está na 17ª posição, na zona de rebaixamento. O time goiano já está há três jogos sem derrota.

O Náutico vê o G4 cada vez mais distante. Na sétima posição, tem 35 pontos, três a menos do que o Botafogo, que joga neste sábado.

SÁBADO TEM MAIS

Quatro jogos encerram a 23ª rodada neste sábado. Destaque para o confronto direto entre CRB e Goiás que vale a vice-liderança e uma maior proximidade ao líder Coritiba. Será em Maceió, às 21h.

Em São Luís, às 16h30, o Sampaio Corrêa receberá o Operário em busca da reabilitação após ter perdido para a Ponte Preta (3 a 2). O sábado ainda terá o Botafogo em campo, às 16h30, contra o Londrina, no Rio de Janeiro. Sem perder há nove rodadas, mas vindo de dois empates seguidos, o Cruzeiro terá um confronto de seis pontos diante da Ponte Preta às 11 horas, em Sete Lagoas.

ANTES…

A rodada foi aberta ainda na segunda-feira com a vitória do Avaí, por 3 a 1, sobre o Vasco. Resultado que colocou os catarinenses a um ponto do G4 e derrubou o técnico Lisca. Na terça-feira, feriado de 7 de setembro, o líder Coritiba atropelou o Brusque por 4 a 0 e chegou aos 45 pontos.

O Guarani, por sua vez, se manteve na briga pelo acesso ao superar o CSA por 1 a 0. No duelo dos piores colocados, o vice-lanterna Brasil-RS empatou com o Confiança, último colocado, por 1 a 1.

