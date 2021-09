Remo x Avaí – Quem vai rugir mais alto no duelo de Leões? – Futebol Interior

Belém, PA, 15 (AFI) – Remo e Avaí entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30, no Baenão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os dois times venceram o último jogo e, enquanto o Leão Azul quer se aproximar do G4, o Leão da Ilha pode até mesmo entrar no seleto grupo.

Depois de superar o Vitória por 2 a 1 fora de casa, o Remo chegou a 30 pontos na 11ª colocação, mas está mais perdo do Z4 (25) do que do G4 (40). Já o Avaí é quinto colocado com 37 pontos após vencer o Vasco, em casa, por 3 a 1. Quem fecha o G4 é o CRB, com 40 pontos, que joga mais cedo, às 19h, diante do Vasco.

REMO

O técnico Felipe Conceição será obrigado a realizar mudanças na escalação. Isso porque o lateral-direito Thiago Ennes e o meia Anderson Uchôa estão lesionados. Assim, Wellington Silva e Pingo entram no time, respectivamente.

A outra mudança será no ataque, mas por conta do retorno de Victor Andrade, que cumpriu suspensão. Com isso, Rafinha voltará ao banco de reservas. Os zagueiros Romércio e Fredson, recuperados de lesões, também retornam, mas o setor segue com Rafael Jansen e Marlon.

AVAÍ

Claudinei Oliveira terá a volta dos meio-campistas Lourenço e Valdívia, que cumpriram suspensão na rodada passada. Lourenço é homem de confiança de Claudinei e esteve em campo em 21 dos 23 jogos do Avaí. Já Valdívia, que poderia ter sido o substituto de Lourenço, soma 20 partidas, sendo duas como titular.

Outro retorno fica por conta do atacante Renato, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão. Marcos Serrato, por outro lado, sentiu um desconforto diante do Vasco e está fora, o que abre caminho para Jean Cléber, que substitui Lourenço, permaneça no time.