Remo x Botafogo – Botafogo joga para se consolidar entre os primeiros na Série B – Futebol Interior

Belém, PA, 03 (AFI) – Demorou para o Botafogo voltar a figurar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, com a vitória sobre o Coritiba por 1 a 0 e o empate do Náutico com o Vitória por 1 a 1, o time carioca voltou ao lugar que garante o acesso para a primeira divisão – é o quarto colocado com 35 pontos.

Por isso, não quer mais deixar mais as primeiras colocações da competição e só depende de si para se manter entre os quatro primeiros após a 22º rodada. Para isso basta vencer o Remo neste sábado, às 19h30, no estádio Baenão, em Belém (PA).

Há três jogos sem saber que é perder na Série B – duas vitórias sobre (Brasil e Coritiba) e um empate com o Guarani -, o Botafogo espera melhorar seu retrospecto fora de casa até o final da competição para não sair mais do G4. Nesta Série B, o time carioca jogou onze vezes longe do Rio de Janeiro, venceu apenas duas vezes (Confiança e Coritiba), empatou quatro e perdeu cinco jogos.

O Remo vem de empate com o lanterna Brasil de Pelotas por 1 a 1 e está na 12ª colocação com 27 pontos. São seis pontos de distância da zona de rebaixamento e oito do G4.

REMO

No Remo, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, o lateral-direito Thiago Ennes deve voltar neste sábado.

A partida marcará o reencontro do técnico Felipe Conceição com o Botafogo. Ele atuou como atleta no clube e iniciou sua carreira de técnico no time carioca. Para este sábado, ele espera o time aguerrido em campo.

“Como a gente fez na maioria dos jogos. Manter o nosso padrão de jogo, ter uma disciplina tática muito grande, que é o que a gente vem construindo. O trabalho que estamos fazendo é para poder ter condições e ferramentas para enfrentar qualquer equipe”, explica.

BOTAFOGO

A semana no Botafogo foi movimentada. O técnico Enderson Moreira ganhou os reforços do lateral-esquerdo Carlinhos e do meia Luiz Henrique, contratados do Fortaleza. Os dois já estão á disposição para a partida contra o Remo e devem ficar como opção no banco de reserva.

Autor do gol da vitória sobre o Coritiba, o atacante Rafael Navarro, suspenso, está fora da partida. Rafael Moura deve ser o escolhido para a vaga.

O volante Barreto prega pé no chão para o jogo contra o Remo. “Essa euforia de chegar ao G4 a gente deixa para o torcedor. A gente procura não se empolgar tantopara chegar ao final do ano e a gente poder comemorar com o objetivo conquistado. É o mesmo trabalho duro de quando a gente estava fora do G-4 e vamos trabalhar até mais para não perder essas posições”, explica.