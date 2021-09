Remo x Náutico – Timbu vai à casa que tentou ‘incendiar’ – Futebol Interior

Belém, PA, 23 (AFI) – Só podia ser na sexta-feira. O Náutico tomou “um toco” do treinador Felipe Conceição, que treina o Remo. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, nesta sexta, adivinha quem joga contra quem? Isso mesmo. O Remo, em casa ainda, no Baenão, recebe a visita do Náutico, às 19 horas.

O Remo é o 11º colocado com 33 pontos. Oito acima do primeiro na zona de rebaixamento, o Vitória, e 11 atrás do quarto, o CRB. O Náutico tem 35 pontos e está mais próximo do G4.

SERIA FEIO, EIN TIMBU

O Náutico demitiu Marcelo Chamusca na última quinta-feira. O treinador ficou apenas seis jogos no comando e venceu um. O início arrasador na Série B, aos poucos, ficou no passado e o Timbu busca o terceiro técnico da temporada.

O nome mais cotado surgiu de Belém: Felipe Conceição. O ex-Guarani que, atualmente, faz boa campanha à frente do Remo. O comandante não recebeu proposta, mas foi chamado e, de cara, não estendeu a conversa.

Felipe Conceição deseja manter o compromisso com o atual. O problema da recusa, porém, é maior. O Náutico ainda pode “apanhar” para o próprio Remo, na casa dele, no Baenão. Será que o mandante ficou irritado pelo “xaveco” do Timbu?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Felipe Conceição tem dois desfalques certos para o duelo. O goleiro Vinícius lesionou o joelho e o zagueiro Romércio voltou a sentir dores na coxa. Na vaga do ídolo embaixo das traves, Thiago Rodrigues assume.

Na defesa, ainda há dúvidas. O lateral-esquerdo Marlon, que já atuou no meio da zaga, pode entrar e ceder a posição de origem a Raimar. O treinador, porém, também tem esperanças de contar com Kevem.

O interino Marcelo Rocha, apesar de apenas uma ausência, está cheio de dúvidas. Marcelo Chamusca não encontrou os 11 ideiais e, por isso, não há uma base. Quem não entrar em campo, de jeito nenhum, é Bryan.

O lateral-direito rompeu o ligamento direito e só retorna em 2022. Hereda é o substituto imediato. As outras posições que atormentam a cabeça de Marcelo Rocha são o meio-campo e o ataque. Rhaldney, Matheus Trindade e Djavan brigam por duas vagas. À frente, Vinícius é a única certeza.