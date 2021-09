Renan Luís rescinde com o Figueirense após eliminação – Futebol Interior

​Florianópolis, SC, 22 (AFI) – O lateral-esquerdo Renan Luís não está mais à disposição do Figueirense para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C. Nesta semana, a rescisão de contrato do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador de 31 anos tem passagens em clubes tradicionais como Ponte Preta, Sampaio Corrêa, América-RN, entre outros. Estava no Figueirense desde 2020 e se despede após 41 jogos, sendo 24 nesta temporada.

A decisão da saída ocorre depois da eliminação do Figueirense na Série C. Quinto colocado com 26 pontos, o time não consegue mais alcançar o Criciúma, que fecha o G4 do Grupo B com 30.

Na 18ª e última rodada da primeira fase, o Figueirense se despede justamente diante do rival, no sábado, às 17h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).