Renderizações do Galaxy S22 Ultra indicam que aparelho substitui linha Galaxy Note

A Samsung aproveitou o Galaxy S21 Ultra para substituir o Galaxy Note na prateleira de smartphone mais topo de linha da empresa, agora parece que ela deve seguir isso com a nova série Galaxy S22. Alguns rumores já vem apontando que a fabricante deve continuar com essa proposta, agora uma nova renderização mostra o S22 Ultra com um visual semelhante dos modelos Note.

Nova renderização foi publicada pelo famoso vazador Steve Hemmerstoffer (@onLeaks), que é conhecido por apresentar o visual de diversos aparelhos antes do lançamento, acertando na grande maioria das vezes. Visualmente possível novo aparelho da empresa traz bastante inspirações dos modelos Note, como as bordas mais quadrados, que se difere bastante dos cantos arredondados dos modelos Galaxy S.

Supostamente esse novo Galaxy S22 Ultra terá uma tela de 6,8 polegadas com pequenas curvas na lateral do display, com o modelo não seguindo o conceito dos modelos Galazy Z Fold 3 e Xiaomi Mix 4 e ainda possuindo uma câmera de selfie visível no display. Um dos fatores que chama a atenção é o módulo para as câmeras na traseira, onde a empresa equipou um total de cinco sensores em uma moldura bastante diferente da presente no S21 Ultra.



Créditos: Divulgação Samsung

Caso esse visual vazado realmente se confirme, o novo S22 Ultra pode facilmente ser lançado com o nome de Galaxy Note que não iria nem parece que um dia fez parte da série S. Isso também significa que a Samsung pode não estar matando a linha Note, mas sim juntando ele com o S Ultra, o que faz sentido, já que ambos disputavam o mercado de aparelhos high end.

O que pode dar uma força para esse novo rumor de mais um ano sem novo aparelho da série Note é o tamanho do novo S22 Ultra, que deve permanecer o mesmo. Recentemente um novo vazamento aponta que os modelos da série S22 irão todos serem menores que seus antecessores, menos o modelo mais caro.



Créditos: Divulgação Samsung



Continua após a publicidade

Outro fator que pode ser determinante para a não existência de um novo Galaxy Note é a escassez mundial de chips, que foi o principal motivo da empresa não ter lançado um modelo ainda. Por causa dessa falta de peças disponíveis, a Samsung deve estar focando todos seus esforços e recursos nos novos Galaxy S22.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: WCCFTech, Digit