Resultado da Mega Sena 2405 – Quarta – 01/09/2021

Confira o resultado da Mega Sena 2405, realizado no dia 01/09/21 (Quarta) às 20:00h, no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo/SP. Os sorteios da Mega Sena são realizados sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Midassorte, o jogo por lazer!!!

O MidasSorte acompanha em tempo real os sorteios das loterias da Caixa e divulga aqui para você, em primeira mão, o resultado da Mega Sena 2405, dezena a dezena.

Resultado da Mega Sena 2405 DEZENAS NA ORDEM DE SORTEIO

****

** DEZENAS EM ORDEM CRESCENTE

****

** ……………!! Previsão de Prêmio para a Mega Sena 2405 == … – QUARTA – 01/09. R$ 28.000.000,00!!

Faça sua aposta, junte-se a amigos, jogue em grupo e confira conosco! Além de buscar o resultado da Mega Sena 2405, interaja conosco aqui no Site, PARTICIPE DOS PALPITES BONIFICADOS. Ajude-nos a prestar um serviço de informação cada vez melhor para você. Deixe sua opinião.

Distribuição das Premiações

A divulgação dos prêmios é realizado logo após o lançamento oficial da Caixa.

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio Sena …….. …….. Quina ….. R$ ………. Quadra ………. R$ ………

Prêmio Estimado para o Resultado Mega Sena da Virada/2221/22:

R$ 53.464.772,34

Cidade em que foi registrada a aposta que acertou a Mega Sena 2405

:

…………

Sorteio Anterior:

Resultado da Mega Sena 2404 – Sábado – 28/08/2021

Experimente Palpites:

MidasPalpites – MEGA SENA – Grupo Interativo Midassorte

Você pode receber prêmios da Mega Sena 2405 de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor, somente são pagos nas agências da Caixa.

Para prêmios superiores a R$ 10.000,00, foi estipulado que serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA. Isso deve-se á necessidade de realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago.

Junte os amigos, jogue em grupo e faça Bolões, pois está provado que o jogo compartilhado faz bem, tornando-nos mais sociáveis! Obter o prêmio máximo Mega Sena 2405 , Midassorte ,é uma questão de jogar, habilitando-nos à Sorte!!!

Conheça e Participe ,na página do Midas Palpites – MEGA SENA – Grupo Interativo MidasSorte os palpites de pessoas que interagem com o Site. Pode ser uma boa referência para o seu jogo.

Estatísticas – Midassorte Mega Sena 2405

Grupo das que mais saíram:

53 ( 274 vezes ); 10 ( 271 vezes ); 42 ( 266 ); 05 ( 263 ); 33 ( 262 ); 04 ( 261 ); 23 ( 260 ); 37 ( 258 ); 30 ( 257 ); 27 ( 256 ); 28 ( 255 ); 54; 34 ( 254 ); 41 ( 253); 24; 16; 17; 44; 35 ( 251 ); 51; 43; 36 ( 249 ); 11; 29 ( 247 ); 06; 13 ( 246 ); 49; 32 ( 245 ); 56 ( 244 ); 02 ; 38 ( 243 ); 52 ( 241 ); 08 ( 240 ); 18; 50 ( 239 ).

Grupo das que menos saíram:

26 ( 199 vezes ); 55 ( 202 ); 21 ( 208 ); 15 ( 210 ); 22 ( 212 ); 03 ( 219 ); 48 ( 220 ); 60 ( 225 ); 09; 57 ( 226 ); 19; 14; 07; 31 ( 227 ); 39 ( 228 ); 59 ( 229 ); 25; 47; 40 ( 230 ); 01 ( 233 ); 45; 20 ( 234 ); 12 ( 235 ); 46; 58 ( 237 vezes ).

Dezenas “mais atrasadas”: 58 ( há 29 Testes ); 18 ( há 27 Testes ); 07 ( há 23 Testes ).

Atualizado para esse sorteio: resultado Mega Sena 2405 – 01/09/2021.- Quarta.

Obs 2: Para o Midassorte resultado Mega Sena 2405 , atenção para: 10; 58.

Nosso Palpite Fixo (subjetivo) para esse Midassorte resultado Mega Sena 2405:

09; 15; 23; 38; 50; 59. …… Acerto!

( PALPITE registrado pelo Site, desde 2013, mudança somente após obter 04 acertos).

Histórico dessa sequência nos sorteios da MEGA SENA: Até o Teste : – MS – 2404

Total de Sorteios ocorridos: 2404

Total de 00 ( zero ) Acertos: 1265

Total de 01 Acerto: 897

Total de 02 Acertos: 216

Total de 03 Acertos: 26

Total de 04 Acertos: 00

Total de 05 Acertos: 00

Total de 06 Acertos: SONHO!!!!

—

Nós jogamos, em todo teste, o jogo de nosso Palpite subjetivo, postado aqui.

•••••

=========

MAPA MIDASSORTE – Posição atual de todas as dezenas da Mega Sena em relação aos sorteios…

GRUPOS SELECIONADOS ( 1º Plano ) MIDASSORTE…34 dezenas.. “DEZENAS RUBRO-NEGRAS” do Mapa MidasSorte

••••••• 18; 41; 31; 37; 05; 39; 42; 36; 08; 25; 33.==> VERMELHAS

••• 01; 07; 47; 55; 56; 23; 28; 04; 57; 02; 46; 17; 54; 59; 52; 35; 21; 29; 60; 22; 32; 34; 10. ==> PRETAS

GRUPOS SELECIONADOS ( 2º Plano ) MIDASSORTE…26 dezenas.. “DEZENAS AZUIS-MARRONS” do Mapa MidasSorte

••••••• 19; 24; 40; 50; 16; 27; 44; 51; 11; 48; 06; 30===> AZUIS

••• 58; 43; 20; 15; 45; 03; 49; 53; 09; 26; 13; 38; 14; 12.===> MARRONS

…. Tendência….

1 – No Jogo sorteado, um dos grupos de Cores não deve aparecer……

2 – Em dois dos Grupos de cores devem vir 02 dezenas no mínimo…..

Obs: No Midassorte Mega Sena nota-se uma tendência a repetir, com frequência, 04 dezenas que saíram nos últimos 12 sorteios.

Esse é o MIDAS!!! Tentando entender/prever o resultado Mega Sena 2405, mesmo que não faça sentido… coisa de louco…

….divagando…”positivamente, não é algo normal, existir 50.063.860 jogos de 06 Números de 01 a 60 e a gente ter a pretensão de acertar 01 deles em um jogo simples de 06 números”… portanto, quando isso acontecer com você, tenha certeza de que, de alguma forma e por alguma razão, você foi escolhido.. faça bom uso do prêmio e seja FELIZ!!!…” , pois Coisas boas acontecem para Pessoas Boas!!!🍀

Como apostar na Mega Sena

A Mega Sena é a loteria que paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Mas quem acerta 4 ou 5 números também ganha. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, acertando na íntegra o resultado Mega Sena, você deve marcar de 6 a 15 números, entre os 60 disponíveis no volante. Você pode , também, deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).Os sorteios da Mega Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais desejado das loterias.

Informações Relevantes sobre o Sorteio da Mega Sena 2405 e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A Mega Sena é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. O Resultado da Mega Sena 2405 oficial poderá ser consultado no site institucional da Caixa Econômica Federal,assim que publicados.

É sempre uma boa prática verificar a premiação de sua aposta, conferindo o resultado da Mega Sena 2405 na unidade registradora da casa lotérica.

Confira e guarde, com segurança, o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta, que o habilitará a receber prêmios.

Preços Atuais para as apostas da Mega Sena (a partir de 10/11/2019): .

06 números: R$ 4,50

07 números: R$ 31,50

08 números: R$ 126,00

09 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

======

Informação: em um total de 60 números é possível fazer 50.063.860 jogos de 06 números diferentes!!! É ou não é um desafio?!

=====

Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,

Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone.

Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados de Loterias, através do Site.

===

Informação Importante para quem é Participante em Jogo MidasSorte:

1- QUANDO PARTICIPANTE, a Pessoa receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.

2- O MidasSorte mantém , em arquivo, por 90 dias ( prazo legal de validade da Caixa ) TODO Comprovante de registro de Jogo feito.

—

Boa Sorte para nós, na busca do resultado da Mega Sena 2405!!!