Resumo de ‘Nos Tempos do Imperador’: capítulos de 27 de setembro a 02 de outubro

Segunda-feira (27)

Tonico é rude com Dolores. Pierre pede Isabel em casamento, e Pedro afirma que deseja conhecê-lo melhor. Samuel e Pilar conversam sobre as dificuldades que enfrentam. Pedro cancela o casamento de Isabel. Vitória chega ao cassino, e Quinzinho passa mal. Após conversa com Isabel, Pedro volta atrás em sua decisão e aprova o casamento da filha com Pierre.

Teresa repreende a decisão de Pedro e culpa Luísa. Pierre tenta beijar Isabel. Zayla descobre que Tonico se casará com Dolores e conta para Samuel. Tonico destrata Dolores. Lupita revela a Batista seus planos para fazer Lota desistir de morar na cidade. Pilar é reconhecida por sua capacidade como médica. Samuel confronta Dolores. Alberto propõe que Clemência fuja com ele. Vitória questiona Quinzinho sobre seus imóveis. Tonico convida Pilar para ser a madrinha de seu casamento com Dolores.

Pilar afirma que impedirá o casamento de Tonico e Dolores. Pierre recebe uma carta e fica transtornado. Samuel desabafa com Luísa. Isabel confessa a Luísa que teme que algo a afaste de Pierre. Tonico não deixa que Dolores encontre Pilar. Eudoro discute com Pilar e sente uma forte dor no peito. Quinzinho mente para Vitória sobre seus imóveis. Com a ajuda de Zayla, Dolores encontra Pilar.

Dolores não aceita fugir com Pilar. Tonico ataca Pedro mais uma vez em seu jornal. Teresa confronta Luísa, que tem um desmaio. Alberto se despede de Clemência, que sofre com a partida. Teresa conversa com Vitória. Pilar procura Samuel, e Zayla tem uma crise de ciúmes. Vitória descobre que um de seus imóveis está ocupado.

Jamil provoca Guebo ao ver Samuel com Zayla. Clemência foge, e Quinzinho inventa para Vitória que foi ela quem vendeu seus imóveis. O jornal de Tonico é invadido. Borges e Tonico ferem Guebo, mas não conseguem descobrir sua identidade. Pedro decide casar Isabel e Leopoldina, e pede que Teresa e Luísa trabalhem juntas no levantamento de pretendentes. Guebo pede ajuda a Pilar. No dia do casamento de Tonico e Dolores, Pilar sequestra a irmã com a ajuda de Guebo.

Eudoro vai atrás da carruagem que sequestrou Dolores, e Tonico exige que Nélio impeça os convidados de irem embora. Leopoldina e Bernardinho trocam olhares. Eudoro resgata Dolores e acusa Pilar. Prisca e Hilário não querem que Vitória deixe o Brasil. Luísa tem uma nova indicação para o pretendente de Isabel. Tonico se casa com Dolores. Vitória descobre que está falida. Dolores afirma que não se aproximará de Tonico.

