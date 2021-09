Retorno de lateral é importante dentro e fora de campo para o Manaus-AM – Futebol Interior

Manaus, AM, 28 (AFI) – O Manaus-AM passa pelo pior momento, desde a chegada de Evaristo Piza. O Gavião venceu apenas uma nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro Série C. Foram dois empates e duas derrotas.

O Manaus, porém, se garantiu na próxima fase em quarto lugar do Grupo A. O Gavião somou os mesmos 26 do quinto Volta Redonda-RJ, mas levou a vantagem no número de vitórias (sete a seis).

EXPERIÊNCIA

A situação não é incômoda ao experiente Ronaell. O lateral conquistou o acesso na última temporada com o Brusque, que também avançou em baixa, com a última vaga. Ronaell sabe o caminho para o sucesso.

“Na fase de grupos, cada jogo é uma decisão. Agora temos que nos concentrar nos detalhes, manter o controle emocional e entender que são seis finais. Com muita união e comprometimento, vamos em busca desse tão sonhado acesso.”

FINAL FELIZ

O lateral, inclusive, é uma das boas notícias para o Manaus. Ronaell não entrava em campo há quase quatro meses, por conta de uma lesão, e recebeu a oportunidade diante do Paysandu-PA, como titular. O Manaus perdeu por 2 a 0, mas o final foi feliz não só pelo retorno, como pela classificação.

“Muito feliz de estar retornando nesse momento tão importante para o clube, já vinha treinando há algum tempo, esperando a oportunidade, e graças a Deus e ao trabalho de todos os envolvidos, conseguimos alcançar a pontuação necessária pra avançarmos para a próxima fase.”

‘PEDREIRA’

O Manaus estreia neste domingo (03), às 16 horas, na Segunda Fase contra o time de melhor campanha na Série C, o Novorizontino-SP. O duelo, pelo menos, é em casa, na Colina

