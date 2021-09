Retornos podem ser importantes para Altos-PI entrar, de fato, na briga pelo acesso – Futebol Interior

Teresina, PI, 16 (AFI) – O Altos-PI cumpriu o primeiro e principal objetivo no Campeonato Brasileiro Série C: permanência. Se olhar na tabela, porém, o time ainda tem chances de brigar pela classificação e Paulinho Kobayashi tem novidades para a próxima rodada.

O Altos tem 21 pontos na sétima colocação do Grupo A, a dois do quarto Botafogo-PB. Faltam apenas duas rodadas para o término da Primeira Fase e são tantos times na briga pela classificação que o Jacaré também entrou na “brincadeira”.

DUAS BOAS PARA UMA RUIM

O zagueiro Wesley, que estava em recuperação por conta de um estiramento no joelho, fica à disposição, assim como Lucas Campos. O atacante cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Santa Cruz-PE.

O comandante segue com um problema. O goleiro titular Mondragon ainda sofre com um desconforto na coxa e não deve ser relacionado. Fábio, que assumiu a posição, tende a se manter embaixo das traves, até pela boa atuação no Arruda.

SE GANHAR SÁBADO…

O duelo é direto e um triunfo coloca, de vez, o Altos na disputa. O Jacaré recebe, no Cidade Vozão, o vice-líder Paysandu-PA, às 17 horas do sábado. Na última rodada, o confronto é diante do Jacuipense-BA, fora de casa.

HOMENAGEM AO PAI