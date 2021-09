Réveillon Boipeba realiza multirão para retirada de vidro na ilha

Na última quarta-feira, 8 de setembro, aconteceu em Boipeba um mutirão para retirada das garrafas de vidro de toda a Ilha, com apoio da SP Ambiental, ADM Municipal de Cairu e da Secretaria de Turismo de Cairu. Essa é a primeira das ações que o Réveillon Boipeba realizará para trazer melhorias para toda comunidade da Ilha.

A ação que retirou cerca de 5 toneladas de garrafas de vidro, começou pela manhã e se estendeu até o fim do dia. Inicialmente todos os moradores, donos de comércios e pousadas descataram seus vidros nos pontos de coleta disponibilizados nas Praças de Boipeba, Moreré, Monte Alegre e São Sebastião, em seguida foi a vez de recolher todo material e levar para Piã, onde foram colocados em um barco e no dia seguinte foram encaminhados para a Devassa, localizada na Praça da Bandeira em Valença/BA, onde foi realizada a reciclagem.

Atualmente na Ilha não existe o descarte correto dos vidros, por esse motivo foi realizada uma ação de divulgação na Ilha, onde foram divulgados os pontos de coleta para que toda a população de Boipeba e região participassem do mutirão. A ideia é adotar pequenas atitudes no dia-a-dia dos moradores e com isso preservarmos o ambiente para termos uma ilha mais organizada, limpa e com melhor qualidade de vida para todos!