Revelação do Nacional estreia no profissional do Figueirense e brilha com dois gols – Futebol Interior

Caixa de entrada

Florianópolis, SC, 16 (AFI) – A Copa Santa Catarina teve abertura da primeira rodada nesta quarta-feira (15), com três jogos e somente o Figueirense das equipes grandes venceu, o Criciúma perdeu em casa para Hercilio Luz por 2 a 0, Joinville também perdeu fora de casa por 2 a 1 para o Caçador.

O Avaí faz sua estreia dia 19 diante do Marcílio Dias, já Figueira fez 3 a 2 de virada diante do Jaraguá com destaque para atacante Paolo de apenas 20 anos que saiu do banco para dar vitória a sua equipe.

BRILHOU A ESTRELA

O Figueirense que tem Jorginho em seu comando estreou na Copa Santa Catarina no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina com a presença de público e seu adversário Juventus, de Jaraguá que abriu 2 a 0, o Figueira diminuiu aos 35 minutos com Gustavo Índio, no segundo tempo Jorginho colocou em campo o jovem atacante Paolo que teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Figueirense e foi grande destaque do jogo ao marcar dois gols.

O primeiro foi um golaço aos oito minutos após dominar a bola e soltar uma bomba, já o segundo gol do jovem jogador foi aos 19 minutos após tomar frente do zagueiro e fazer o gol da vitória.

EFICEINTE

O garoto foi eficaz nas conclusões e foi o grande destaque com dois gols, o jogador está emprestado ao Figueira pelo Nacional, de São Paulo e vinha atuando pela equipe de Aspirantes do time catarinense.

Formado na base do Nacional, da capital paulista, que é um dos maiores formadores de atletas, Paolo disputou o Campeonato Paulista da Série A3 deste ano e chamou atenção do clube catarinense que levou o atleta por empréstimo, mas a grande atuação do atacante já vem chamando atenção de outros clubes.