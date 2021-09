Revelada em favela, Ana Patrocínio vai investir em carreira internacional; conheça

Nascida na capital paulista e moradora de Vaz Lobo, Zona Norte do Rio de Janeiro, desde os 19 anos, Ana Patrocínio tem motivos de sobra para celebrar. Atualmente, ela é uma das modelos mais requisitadas para editoriais e campanhas, além de desfiles.

Os rumos começaram a mudar quando ela participou do projeto Coolhunterfavela, de Realengo, que eu visibilidade a ela para assinar seu primeiro contrato, na ocasião com uma agência da comunidade do Jacarezinho, favela carioca, que buscava por novos talentos.