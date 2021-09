‘Revolução Pingo’ no São José-RS fecha Primeira Fase em busca da vitória – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 24 (AFI) – O treinador Pingo estreou na nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C e deu “nova cara” ao São José-RS. Apesar de ser derrotado para o Ypiranga-RS por 2 a 1, os dias seguintes foram de sucesso. O Zequinha dobrou o aproveitamento do turno inicial.

Foram quatro triunfos, dois empates e dois tropeços, após o primeiro duelo sob o comando de Pingo. 60% dos pontos possíveis. Número acima das campanhas de times do G4 no Grupo A e B.

‘ACOSTUMAR A VENCER’

Fator que só deixa mais claro o péssimo começo do São José na Série C. O time chega a última rodada, diante do mesmo Ypiranga, neste sábado, às 17 horas, no Passo D’Areia, só para cumprir tabela. Pingo, porém, pensa diferente.

“Nós entraremos em campo sempre para buscar a vitória. É muito importante a equipe se acostumar a vencer sempre, e a buscar o ataque, as oportunidades de gol. Respeitando muito o adversário, sempre, mas sem fugir das nossas características.”

AINDA TEM BOLA PARA GASTAR?