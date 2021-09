Rico Melquiades já gastou mais de R$ 70 mil com harmonização facial e antes e depois choca

O ‘antes e depois’ de Rico Melquiades, participante de ‘A Fazenda 13’, tem chocado a internet. O influenciador digital passou por diversos procedimentos estéticos nos últimos anos com o objetivo de harmonizar o rosto. No total, o peão já gastou mais de R$ 70 mil com preenchimentos, rinomodelação, entre outras intervenções.

“Rico já realizou mais de 10 tipos de procedimentos, todos nos últimos 10 meses. Entre eles, estão sessões de rádio frequência, preenchimento de mandíbulas, lábios e olheiras, além de rinomodelação e outros alguns outros com o intuito de melhorar manchas e estimular a produção de colágeno”, informou a equipe do influenciador.

Segundo terceiros, Rico não é satisfeito com a própria aparência e sua ascensão na internet o fez aderir aos procedimentos estéticos. Na foto ‘antes e depois’ que circula na internet, o influenciador tinha apenas 16 anos. Confira:

‘Antes e depois’ de Rico Melquiades, participante de ‘A Fazenda 13’, chocou a internet | Reprodução: Twitter

De acordo com a equipe, o humor fez com que ele lidasse melhor com as inseguranças causadas pela aparência. “Foi a partir do humor que ele conseguiu se manter e conquistar seus antigos desejos, como os procedimentos estéticos. Graças a essas realizações ele vem ganhando mais confiança, se aceitando e enfrentando a vontade de se esconder atrás de comentários maldosos da internet”, finalizou.